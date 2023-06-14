İsveç panikte! Başkan Erdoğan’ın sözlerini böyle duyurdular: Beklemeyin…

İsveç'in aklında tek bir soru var 'NATO'ya üye olabilecek miyiz?' Temmuz ayında Vildius'ta yapılacak zirvede ittifaka katılacağı umudunu taşıyan İsveç bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. PKK'nın kol gezdiği ülke ifade özgürlüğü kisvesi altında İslami değerlere saygısızlığa göz yumarken bir yandan da Türkiye'de LGBT'ye finans desteği verdiği ortaya çıkmıştı. Kirli siciline rağmen cılız adımlar atan İsveç'e Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çok net cevap geldi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç ile ilgili gazetecilerin sorularına şu yanıtları verdi: 'Bu NATO Zirvesi Vilnius'ta yapılacak. İnşallah fevkalade bir durum olmadığı takdirde ben de katılacağım. İsveç'in bu beklentileri, bizim bu beklentilere uyacağımız anlamına gelmez. Bizim bu beklentilere uymamız için, her şeyden önce İsveç üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Geçenlerde biliyorsunuz NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'da Dolmabahçe'de misafirimdi. Orada kendisiyle de görüştüm. Kendisine söylediğimiz şey şu oldu; eğer bizim İsveç'in beklentilerine illa cevap vermemizi bekliyorsanız, her şeyden önce İsveç bu terör örgütünün yaptıklarını bir defa yok etmesi lazım.Bunları bize Stoltenberg ifade ederken, tam o esnada maalesef yine İsveç'te teröristler caddelerde gösteri yapıyorlardı. Daha sonra bizim İbrahim Bey o görüntüleri de muhatabına gönderdi. 'Stoltenberg'le şu anda Cumhurbaşkanımız görüşme yapıyor fakat teröristler yine İsveç'te gösteriler yapıyor.' dedi.Bunun neresinden tutacağız, neresinden ele alacağız ki Vilnius'ta 'Tamam, hakikaten siz bu işi yoluna koydunuz ve bu teröristlere caddelerde gösteri yapma imkânı vermediniz. Dolayısıyla biz de iyi niyetle buna yaklaşalım.' diyelim. Şimdi biz bu tablo içerisinde bu işe olumlu yaklaşamayız.Kaldı ki bu anayasa işi değil, yasa işi de değil. Bu ne işi? Kolluk kuvvetleri ne işe yarar? Kolluk kuvvetlerinin yapması gereken iş, işte bunların önünü kesmektir. Biz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Dereler'de bu teröristlerin inine anayasayla mı girdik? Yasayla mı girdik? Yok. Zaten yasalarda da anayasalarda da kolluk kuvvetlerine verilmiş olan haklar var. Kullan bu hakları. Sen bu hakları kullanmayacaksın, bize 'Gel İsveç'i NATO'ya al' diyeceksin.O zaman NATO'nun terörle mücadele ayağı nerede? NATO bunu bir defa halletmesi lazım. Bunu halletmedikten sonra Vilnius'ta filan biz kalkıp da el bebek gül bebek diyemeyiz. Yarın (çarşamba) Başdanışmanım Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç İsveç, Finlandiya, NATO heyetiyle Daimi Ortak Mekanizmanın dördüncü toplantısını yapacak. Onlara da şimdiden bu mesajı verecek; 'Yani Cumhurbaşkanımızın kanaati budur, kesinlikle Vilnius'ta çok daha farklı bir şey beklemeyin.'Başkan Erdoğan'ın bu sözleri İsveç basınında yankılandı. İsveç'İn en çok okunan gazetelerinden Aftonbladet, 'Gelecek ay NATO'da İsveç yok!' başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı. Erdoğan'ın açıklamalarının bu yönde olduğunu açıklayan gazete, bu kararın Ankara'da yapılan toplantı ile aynı gün geldiğini vurguladı.Türkiye'nin terörle mücadele konusunda somut adımlar beklediği bir kez daha hatırlatılan haberde, İsveç'İn daha fazlasını yapması gerektiği yazıldı.Expressen'de yer alan haberde ise, 'Evet beklemeyin' ifadeleri kullanıldı. İsveç'in Temmuz ayında yapılacak zirveden yeni bir şey beklememesi gerektiği vurgulandı. Macaristan'ın da İsveç'e yeşil ışık yakmadığı ifade edildi.Svenska Dagbladet, Erdoğan'ın 'Evet beklemeyin' sözlerine dikkat çekti. İsveç'in Stockholm'de PKK yanlısı gösterileri engellemediği sürece onay alamayacağı belirtildi.