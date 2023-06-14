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Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını vermişti! PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını vermişti! PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 14.06.2023 - 10:01 Güncelleme: 14.06.2023 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını vermişti! PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Ayrıntılar geliyor...
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Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını vermişti! PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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