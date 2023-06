MHP Lideri Devlet Bahçeli'den anketçilere sert tepki! Kuyruklu yalanlarını ezip geçtik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.Değerli milletvekili arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, TBMM'nin 28. yasama döneminin, 1. yasama yılının ilk grup toplantısının hemen başında hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bizleri alnı açık, başı dik kavuşturan rabbime sonsuz şükrediyorum. 14 Mayıs seçimi sonucunda vekil seçilen arkadaşlarımı kutluyorum.Yeni yasama döneminin hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarımızın nice görkemli reformlara kapı aralamasını Allah'tan niyaz ediyorum.14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin kesin sonucu 30 Mayıs Resmi Gazete'de ilan edildi. 2 Haziran'da TBMM çağrısız toplandı ve ant içme töreni yapıldı. TBMM göreve başlarken ettiğimiz yemin kuşkusuz bağlayıcıdır. Siz değerli arkadaşlarım başta olmak üzere vekillerimizin ettikleri yemine bağlı kalmalarını diliyorum.3 Haziran'da da sayın cumhurbaşkanımızın ant içme yemini gerçekleşmiştir. Seçimin 6. gününde yeni kabinenin göreve başlaması ülkemiz adına önemlidir. Siyasi kriz yıllarını geride bıraktık. Gergin bekleyişler raf ömrünü doldurmuştur. Kurulamayan, kurulsa da yürümeyen koalisyon hükümetlerinden iz kalmamıştır. 14 Mayıs seçimlerini aynı zamanda referandum olarak gören partiler tarihin yanlış yerinde konuşlanıp kaybetti.Yönetim hayatımızdaki denge ve düzen kurumsallaşmıştır. Toplumun büyük çoğunluğunun yaşam ve anlayış biçimine uygun olan iktidar yönetimi meşrudur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi iki seçimde de güçlenerek çıkmıştır. Cumhur ile cumhuriyetin kaynaşması yeni yönetim sistemi ile pekişti. Bu sistemin muntazam avantajları bahar havası getirmiştir. Yeni sistemde hükümet bizzat millettir. Parlamenter sistemin arıza çıkaran, kronik münakaşa çıkaran mahsurlar hepten giderilmiş ve milletimiz ayak bağlarından tamamen kurtulmuştur. Bu başarı milletin kutlu iradesi ile tezahür etti. Ülkemiz 3 haziran itibaren cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2. dönemine geçiş sağladı. Bu geçiş huzur içinde temin edildi. Önümüzdeki dönem Türkiye Yüzyılı'na ulaşma dönemidir. Hep birlikte Türkiye kararlılığı ile her türlü garabetin çözümü üstesinden gelecek dirayet milletimizde ziyadesi ile vardır. Milletimizin sözü üstüne söz olmayacaktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.Türkiye'nin aleyhine hesap yapanları şaşkına çevirmiştir. İstismar masasına oturanlar yanılmış, yanlışa ve yalana dönmüş ve yıkılmıştır. Türk milleti kaderine, haklarına sahip çıkma başarısını hür iradesi ile göstermesini bilmiş ve zilletin defterini dürmüştür.14 Mayıs öncesi partimize yapılan tahriklerle, kara kampanyalara temas etmek mecburiyetindeyim. MHP 5 milyon 480 bin oy sayısı ve yüzde 10.07 oy oranı ile şeytani planları boşa çıkarmıştır. 50 vekil ile kilit duruma gelmiştir partimiz. Yerimizde sayamayız, bu bize yeter diyemeyiz. Daha fazlasına talip olmalıyız. 14 Mayıs öncesi her türlü gayreti gösterdik. Başarıya inandır. Adım adım 2023'e hazırlandık. Yeminli Türkiye düşmanlarını güldürmedi milletimiz. MHP, Bu vasfı ile nadide bir siyaset ekolüdür. 3 hilal Türkiye siyasetinin yükselen markasıdır. Milliyetçi hareketin 54 yıllık birikimini heba etmeyecek disipline sahiptir. Taşıdığımız emaneti koruyup gelecek nesillere teslim etmek her birimizin gayesidir. Delik deşik yelkenlerini şişirme gayretinde olanların ufkumuzu perdelemesine müsaade etmeyeceğiz. Türk milliyetçiliğinin entelektüel sermayesini talan edenler çil yavrusu gibi dağılmaya müstahaktır. Siyaset fırsat ve şöhret için çıkar şantiyesi değildir. Siyaset sürekli bir eylem ve erdem sahasıdır.MHP, toplamda 5 milyonun üzerinde oy sayısı ve yüzde 10.7 oy oranına sahip olmuştur. Elde ettiğimiz bu sonuç başarıdır ve saygındır. Hiç şüpheniz olmasın ki yerimizde sayamayız. Daha fazlasına talip olmalı ve bunun için emek harcamalıyız. 4 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2023'e hazırlandık, Türk milleti bizi mahçup etmedi.MHP bu vasfı ile nadide bir siyaset ekolüdür. Türk milliyetçileri kritik bir dönemde üstlendikleri bir görevin idraki içerisindedir. Milliyetçi Hareket'in 54 yıllık emeklerini heba etmeyecek tarihi bir şuura sahiptir.Milliyetçiliğin esen rüzgarından istifade etmeye çalışanların ufkumuzu perdelemesine müsade etmeyeceğiz.MHP'nin yüreksizlerle, siyasi devşirmelerle ne dün ne bugün işi olmayacaktır. Bir zamanlar hasbelkader aramızda bulunanların siyasi cambazlık yapmaya cüret etmeleri kendi acziyetleridir. Zali projelerin arasından sıyrılarak çok zor gerçekleştirdiğimiz bir mücadele sonrası bugün MHP TBMM'de temsil edilmektedir. Cumhur ittifakının teklemesi, cumhurbaşkanımızın tökezlemesi için her türlü yola başvurulmuştur. Ülkemizin kaynaklarıonda gözü olan uluslararası sermayenin dayatmaları birer birer aşılmıştır.Cumhur ittifakının başarısını gölgelemeye çalışanlar pijamalarını giyip Türkiye'nin başarısını izlemeye başlamışlardır.Kiralık anket şirketlerinin kuyruklu yalanlarını ezip çiğnedik. Oyumuzu yüzde 2-3 gösterdiler aldırmadı. Bitti dediler, güç devşirerek koşmaya başladık. Onlar bizi görmezden geliyor, biz alayını birden görüyor yaklaşan hesap vaktini bekliyoruz.(Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'nun, TRT ve köylere yönelik eleştirilerine yanıt): "Üzüntümüz, CHP Genel Başkanı'nın, hala milletimizin mesajını algılayamamış olmasıdır. Köylülerimizi aşağılamak çok ağır saldırıdır. Derhal özür dilemelidirBirinci hedefimiz Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmaktır. Sivil geniş katılımlı bir anayasa hazırlığı göstermiştir. MHP bunun çalışmalarını sürdürmektedir. MHP yeni anayasa konusundaki çalışmalarını 4 Haziran'da bitirmiş. 100 maddelik anayasa teklfimiz müzakere için hazırdır.Türk milleti tarihi ve kültürel kökleriyle beşeri bir varlıktır.