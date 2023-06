Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti Yunan basınında! Erdoğan’ın o şartına dikkat çektiler…

Yunanistan Türkiye'de yaşanan tüm gelişmeleri anbean takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyareti de yine gündemdeydi. Yunan basını Başkan Erdoğan'ın KKTC'den verdiği mesajı ve uyarısını okuyucuları ile paylaştı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin sadece bölgesel değil küresel güç olma yolunda büyük Türk dünyasının umudu olduğunu söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 5. kol faaliyetleri ile KKTC'yi bölme, Türkiye ile ilişkilerini engelleme ve topluma nifak tohumları ekme girişimleri bulunduğunu dile getiren Tatar, 'Türkiye Cumhuriyeti, sadece bölgesel değil küresel bir güç olma yolunda büyük Türk dünyasının umudu olmuştur. Sizlerin ziyareti bu anlamda önemlidir ve verdiğiniz mesajlar bunlara birer yanıt niteliğindedir.' diye konuştu.Tatar, iki buçuk yıl önce kendisinin cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra ortaya koydukları uluslararası egemen eşitliğe dayalı 2 devletli siyaseti dünyaya anlatmaya devam edeceklerini belirterek, Erdoğan'a KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye statüsü ile alınması ve Birleşmiş Milletlerin (BM) New York kentindeki 77. Genel Kurulu'nda Kuzey Kıbrıs'ın tanınması yönünde yaptığı konuşmadan dolayı teşekkür etti.Tatar, 'Sayın Cumhurbaşkanımıza, egemen uluslararası eşit 2 devletli yeni siyasetin devamı için sizlerin bize verdiği desteğe bir kez daha müteşekkiriz.' dedi.Başkan Erdoğan'ın yemin töreninin hemen akabinde KKTC'ye yaptığı ziyaretin dünyaya bir mesaj niteliğinde olduğunu vurgulayan Tatar, 'Ziyaretinizle bütün dünyaya bu mücahidin devletine sahip çıktığınız ve bundan sonra da sahip çıkacağınız mesajını veriyorsunuz.' ifadesini kullandı.KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Annan Planı referandumu sonrası Avrupa Birliği'ne (AB) üye olduğunu, Yunanistan ve Rumların bu şımarıklıkla hareket ettiklerini, Kıbrıs'ta Türklerin, Rumlar kadar egemenlik hakları bulunduğunu söyledi.Başkan Erdoğan, Türkiye'nin garantör ülke olarak her zaman diyalogdan yana olduğunun altını çizerek, 'Sayın Cumhurbaşkanı ile bugün Kıbrıs meselesinin Doğu Akdeniz boyutunu da ele aldık. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Kıbrıs adası ve etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının hakça paylaşımı için Kıbrıs Türk tarafının sunduğu somut önerilerin hala masada olduğunu hatırlatmak istiyorum.Doğu Akdeniz'i ilgilendiren konularda bölgesel konferans düzenlenmesi yönünde yaptığım öneri de maalesef karşılık bulmadı. Atılan vizyoner adımlarımız karşılıksız bırakıldı. Buna rağmen garantör ülke olarak her zaman diyaloğa öncelik verdik. Anlamsız silahlanma faaliyetlerine girişenler, bu teşebbüslerin getireceği riskleri iyice hesaplamalıdır. Adadaki kardeşlerimizin huzur ve güvenliği, bizim huzur ve güvenliğimiz demektir' ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan, Türkiye'nin tüm imkanlarıyla KKTC'nin yanında olduğunu belirterek, 'Anavatan olarak tüm imkan ve kabiliyetlerimizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındayız. Samimi çözüm çabalarına desteğimizi sürdürürken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik katkılarımızı da devam ettireceğiz. Buradaki vatandaşlarımızın, Türkiye'deki vatandaşlarımızla eşit şartlarda kamudan sağlık hizmeti almasını sağlayacağız. Derinya bölgesinde 1192 adet sosyal konutun inşasına inşallah yakında başlıyoruz.Çift yönlü elektrik iletim kablosunun imalat ve döşenmesi önceliklerimiz alanındadır. Ulaşım alanında Kuzey Kıbrıs'ta bu güne kadar toplam 630 kilometre anayol yaptık. Toplam 62 kilometre uzunluğunda 5 ayrı yol projemizin inşası sürüyor. Türkiye'den getirdiğimiz suyu kısa süre içinde tarımsal sulama amacıyla üreticilerimizin istifadesine sunacağız. Lefkoşa 500 yataklı devlet hastanesinin ihalesine de yakında çıkıyoruz. Buna dair çalışmaların eşgüdümünü yardımcım Cevdet Bey yürütecek' dedi.Yunanistan-Türkiye ilişkilerine ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Erdoğan, ilişkilerdeki yol haritasının belli olduğunu vurgulayarak, 'Bizim yol haritamız zaten belli. Bu yol haritası barış üzerine endekslenmiştir. Zira bu denizlerde barıştan başka çıkış yolu yoktur. Barışı eğer engellemek isteyenler olursa o zaman farklı proje uygulamasına geçmek zorunda kalırız. Biz istiyoruz ki bu tür önümüze engeller çıkarılmasın ve Ege Denizi bir barış denizi olarak dünyaya mesajını versin' dedi.Başkan Erdoğan'ın bu sözleri Yunan basınında yankılandı. Kathimerini bu sözleri 'Erdoğan'dan mesaj ve tehdit' ifadeleri ile okuyucularına sundu. Kıbrıs konusunda müzakerelerin yeniden başlaması için KKTC'nin tanınmasını şart koştuğu ifade edildi.KKTC için işgal edilmiş topraklar gibi skandal ifadeler kullanan Kathimerini, Erdoğan'ın 'Yol haritamız net ve barışa odaklanıyor. Bu denizlerde barıştan başka çıkış yoktur. Barışı engellemek isteyenler varsa o zaman farklı bir plan uygulamak zorunda kalırız. Arzumuz, önümüze bu tür engellerin çıkmaması ve Ege'nin dünyaya kendi barış mesajını vermesidir.' ifadelerine dikkat çekti.Euronews'in Türkçe edisyonunda da Başkan Erdoğan'ın 'Önce KKTC'yi tanıyın' şartı vurgulandı. Rum Kesimi'nin bu açıklamanın ardından adeta tutuştuğu görülürken, skandala ifadeler kullanıldı. KKTC için işgal edilmiş toprak ifadesini kullandılar.Öte yandan Başkan Erdoğan'ın İstanbul'da oynanan Manchester City Inter karşılaşması sırasında yürüttüğü diplomasi trafiği de dünyanın gündemindeydi. Al Monitor, Başkan Erdoğan'ın Şampiyonlar Ligi finalinde BAE ve Libya ile diplomasi trafiği yürüttüğünü belirtti.Liderler arasındaki diyaloga dikkat çeken gazete, Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçen hafta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldiğini dile getirdi.