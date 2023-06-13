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Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Tüm dünya o mesajı konuşacak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi aferin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı ardından da Azerbaycan'a geçti. Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onuruna verdiği yemeğe katıldı. Azerin'in "Çırpınırdın Karadeniz" türküsünü ayakta alkışladığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Başkan Erdoğan bugün Azerbaycan ziyaretini sürdürürken tüm dünyanın konuşacağı bir mesaj verdi.

Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Tüm dünya o mesajı konuşacak...
Ekleme: 13.06.2023 - 11:21 Güncelleme: 13.06.2023 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Tüm dünya o mesajı konuşacak...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim sonrası ikinci durağı Azerbaycan'da... KKTC ziyaretinin ardından dün Azerbaycan'a giden Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı. Burada Azerin'in "Çırpınırdın Karadeniz" türküsünü ayakta alkışladığı anlar gündem oldu. Azerbaycan ziyaretine devam eden Başkan Erdoğan dikkat çeken bir mesaj verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında tamamladığı KKTC programı sonrasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı.

Başkan Erdoğan'ı, Haydar Alivev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik personeli karşıladı. Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Azerbaycan'a gitti.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Gülistan Sarayı'nda onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Çok sayıda sanatçının sahne aldığı yemekte Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin, "Çırpınırdın Karadeniz" türküsünü seslendirdi. Azerin, türkünün "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız" sözlerini, Karabağ zaferine işaret ederek "Azerbaycan bayrağını, Karabağ'da asmışız biz" şeklinde değiştirerek okudu. Erdoğan ve mevkidaşı Aliyev, Azerin'i ayakta alkışladı.

Azerbaycan ziyaretini bugün devam ettiren Başkan Erdoğan özel bir televizyon kanalına "Azerbaycan'dan KKTC'nin tanınmasına yönelik mesaj veriyoruz" mesajı verdi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı. Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Mevkidaşı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.
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