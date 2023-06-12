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Yunanistan'da Hakan Fidan ve İbrahim Kalın çekincesi

Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'ı naliz eden Yunan basını, "Türkiye'deki yeni Yunanistan için bir tehlike mi?" diye sorarken Türkiye'nin Ege niyetlerinin kendileri için olumlu olmayacağını ileri sürdü.

Ekleme: 12.06.2023 - 09:44 Güncelleme: 12.06.2023 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Fidan'ın eski koltuğunu devralan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Yunanistan'da bir kez daha gündem oldu.

Yunan gazetelerinden birinde çıkan haberde, "Türkiye'deki yeni kabine Yunanistan için bir tehlike mi?" diye sorulurken Türkiye'nin Ege niyetlerinin Yunanistan için olumlu olmayacağı iddia edildi.

İki isme dikkat çekildi

Hakan Fidan ile ilgili fazla bir bilginin olmadığına dikkat çekilirken Hakan Fidan-İbrahim Kalın ikilisinin oldukça güçlü karakterler olduğu belirtildi.

Skandal ifadelerin de yer aldığı haberde, "Türkiye'nin barışçıl bir politika yürüttüğüne dair söylemlerine Yunan halkı kanmasın" denildi.

"Normalleşme dönemi sona erdi"

Yeni yönetimin Ege'deki niyetlerinin Yunanistan için bir tehlike arz ettiğini ifade eden gazete, Yunanistan-Türkiye arasındaki normalleşme döneminin sona erdiğini öne sürdü.
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