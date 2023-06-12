Şırnak’ta terör operasyonları! 1 haftada 28 gözaltı

Şırnak’ta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanıp, 6'sı adli kontrolle serbest bırakılırken, 21'inin işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'nın eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.