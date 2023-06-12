Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 1 kişi gözaltında
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının adli işlemleri devam ediyor..
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüpheli A.S'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının adli işlemleri devam ediyor.
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