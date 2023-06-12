Merkez Bankası Başkanı Erkan, Marsh McLennan'daki görevinden ayrıldı

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan, daha önce üstlendiği bir görevi bıraktı.Erkan, 'Müthiş Türk Kızı' olarak anıldığı ABD'nin New York kentinde bulunan finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'dan ayrıldı.Merkez Bankası Başkanı Erkan, bu şirketin yönetim kurulu üyesiydi.Marsh McLennan Yönetim Kurulu Başkanı Edward Hanway, Erkan'a yeni görevinde başarılar dilediği bir açıklamada bulundu:Marsh McLennan'daki hizmetleri ve Yönetim Kurulu'ndaki deneyimi ile kurumumuza katkı sağlayan Erkan'a teşekkürlerimizi sunuyor, yeni görevinde kendisine başarılar diliyoruz.Bloomberg'ün haberine göre, Hafize Gaye Erkan, Marsh McLennan'ın yönetiminde geçen yıl yer almaya başlamıştı.Erkan, söz konusu şirketin Denetim, Yönetim ve Yönetişim komitelerinde görevler üstlenmişti.Marsh McLennan, Fortune 500'de yer alıyor. Yayınlanan bu yıllık liste, ABD'de en yüksek ciroya sahip 500 kurumu barındırıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine getirilen Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı olarak kayıtlara geçti.