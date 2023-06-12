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Merkez Bankası Başkanı Erkan, Marsh McLennan'daki görevinden ayrıldı

Finans danışmanlığı şirketindeki görevini bırakan Erkan için yapılan açıklamada, "Yeni görevinde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Ekleme: 12.06.2023 - 17:06 Güncelleme: 12.06.2023 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası Başkanı Erkan, Marsh McLennan'daki görevinden ayrıldı
Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan, daha önce üstlendiği bir görevi bıraktı.

Erkan, 'Müthiş Türk Kızı' olarak anıldığı ABD'nin New York kentinde bulunan finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'dan ayrıldı.

Merkez Bankası Başkanı Erkan, bu şirketin yönetim kurulu üyesiydi.

Görevden ayrılan Erkan'a teşekkür ettiler
Marsh McLennan Yönetim Kurulu Başkanı Edward Hanway, Erkan'a yeni görevinde başarılar dilediği bir açıklamada bulundu:

Marsh McLennan'daki hizmetleri ve Yönetim Kurulu'ndaki deneyimi ile kurumumuza katkı sağlayan Erkan'a teşekkürlerimizi sunuyor, yeni görevinde kendisine başarılar diliyoruz.

Marsh McLennan'da üstlendiği görevler
Bloomberg'ün haberine göre, Hafize Gaye Erkan, Marsh McLennan'ın yönetiminde geçen yıl yer almaya başlamıştı.

Erkan, söz konusu şirketin Denetim, Yönetim ve Yönetişim komitelerinde görevler üstlenmişti.

Marsh McLennan, Fortune 500'de yer alıyor. Yayınlanan bu yıllık liste, ABD'de en yüksek ciroya sahip 500 kurumu barındırıyor.

TCMB'nin ilk kadın başkanı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine getirilen Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı olarak kayıtlara geçti.
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