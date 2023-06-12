Bolu'da araç dolusu uyuşturucu yakalandı

Bolu’da narkotik ekiplerinin 2 araca yönelik tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 203 kilogram 29 gram skunk, 26 kilogram 650 gram toz esrar ve 10 bin 175 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde uyuşturucu operasyonu yaptı.Narkotik ekipleri tarafından tespit edilen 2 araç şehir merkezinde durduruldu.2 araçta ve araçlarda bulunan 5 kişinin üzerinde narkotik köpeği destekli yapılan aramalarda, 203 kilogram 29 gram skunk, 26 kilogram 650 gram toz esrar ve 10 bin 175 lira para ele geçirildi.Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.