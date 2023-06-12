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Antalya Havalimanı 6 aylık uçuş rekoru kırdı

Turizm başkenti olarak bilinen Antalya'da turizm hareketlerinin yılın başından itibaren atması hava trafiğinin de ilk 6 ayda rekor kırmasını sağladı.

Ekleme: 12.06.2023 - 13:47 Güncelleme: 12.06.2023 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
Antalya Havalimanı 6 aylık uçuş rekoru kırdıTurizm hareketliliği Antalya'da hava ulaşımının artmasına neden oldu. Antalya'da hava trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor.

Antalya Havalimanı'nda yılın 6 ayındaki en yüksek uçuş rakamına ulaşıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Antalya Havalimanı, 10 Haziran Cumartesi günü uçak trafiğinde yeni bir rekora imza attı.

Antalya'da 1.070 uçak ile 182 binden fazla misafir ağırlandı
İç hatlarda 116, dış hatlarda ise 954 uçuş olmak üzere 1.070 uçak ile bu yılın 6 ayındaki en yüksek uçuş rakamına ulaşılan havalimanında, aynı gün içinde yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 182 bin 113 misafir ağırlandı.
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