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Esenyurt'ta DEAŞ'ın kilit ismi yakalandı

DEAŞ terör örgütün “Ninova (Musul) Bölgesi Kadısı” Iraklı terörist Esenyurt'ta yakalandı. Çapraz sorguda çözülen hücre sorumlusu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekleme: 10.06.2023 - 10:38 Güncelleme: 10.06.2023 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
Esenyurt'ta DEAŞ'ın kilit ismi yakalandı
Kentte DEAŞ'la bağlantılı unsurların varlık gösterdiğine dair istihbarat alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) birimleri, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi.

Emniyet ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 7 Haziran'da gerçekleştirilen zincirleme operasyonda 9 DEAŞ mensubu gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden birinin bulunduğu öğrenilirken, kilit ismin; örgütün Ninova (Musul) Bölgesi Kadısı J.A. olduğu anlaşıldı.

Sorguda çözüldü
Türkiye'deki faaliyetleri güvenlik birimlerine sızan hücre sorumlusunun, Esenyurt'ta bir evde barındığı ve söz konusu adreste saklandığı anlaşılırken, çapraz sorguda çözüldüğü aktarıldı.

Irak asıllı teröristin, hakkında yöneltilen suçlamaları kabul ederek DEAŞ künyesinde 2016 yılında örgütün sözde Ninova Bölgesi Kadısı olduğunu itiraf ettiği ifade edildi.

Ülkeye ne zaman giriş yaptığı araştırılan, gerçek ismiyle J.İ.A.A., örgüt içinde bilinen adıyla J.A.'nın, Haziran 2014'te Irak'ın ikinci büyük kenti olan Musul'daki işgale yön veren DEAŞ'lı Arap terörist savaşçılar arasında yer alıp almadığı ise henüz bilinmiyor.

Örgütten koptuğu düşünülen Irak asıllı teröristin, polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve hapse atıldığı bildirildi.

Esenyurt'ta DEAŞ'ın kilit ismi yakalandı
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