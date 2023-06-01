  • USD: 20,75 - 20,79
  • EURO: 22,19 - 22,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arıza

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle metro seferleri durdu. Metro hattında seferlerin sadece Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arıza
Ekleme: 1.06.2023 - 09:12 Güncelleme: 1.06.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arıza
İstanbul'da sabah saatlerinde ulaşımda yaşanılan aksaklık vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arıza yaşandı.

Arıza nedeniyle seferler yapılamadı, vatandaşlar otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arıza

Metro İstanbul'dan açıklama
Konu ile ilgili Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapılmaktadır.

Sefer yapılamayan Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Anadolu Ajansı'ndan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a verdi
'Seçim kaybeden lider' olarak tarihe geçen Kılıçdaroğlu'ndan istifa çağrılarına yanıt
ABD’li siyasi analistten çarpıcı Türkiye seçimleri yorumu: En büyük kaybedeni ABD ve CIA oldu
Borsa İstanbul rüzgarı arkasına aldı! Tarihi rekorlar! Kirli algı operasyonları tek tek çöktü
Yunan basını ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var’ dedi! Merkel iddiası gündeme oturdu
8'li koalisyon dağıldı! İYİ Partili isim açıkladı: 28 Mayıs itibariyle seçim ittifakı bitmiştir
Gezi olaylarının 10. yıl dönümünde Taksim'de polislere saldırdılar
Chp’nin yalan merkezi! İşte isim isim trol ağı: Twitter’da seçmeni böyle kandırdılar
Economist: Beğensek de beğenmesek de Erdoğan gerçek bir zafer kazandı
Bakan Kurum müjdeyi verdi!
YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yapıyor
Eski CHP’li Sevigen Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: İstifa et bir başkası gelsin babasının çiftliği değil
CNN International: Erdoğan, İstanbul'u 2024'te geri almaya niyetli
Karadeniz gazında ilk müjde tamam, sıra ikincisinde!
Kandil'den Millet İttifakı'na eleştiri: Sokağa çıkmayalım diyerek mücadelenin önünü aldılar
NATO'dan Ankara'ya kritik ziyaret: Gündemde İsveç var...
Kılıçdaroğlu'ndan Twitter'da profil değişikliği! 'Cumhurbaşkanı adayı' gitti, 'Bay Kemal' kaldı
Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arıza
Kahramankazan’da sağlık çalışanları sağlık merkezini sele teslim etmediler
Amasya’da köylülerin kabusu oldu: Kardeş yakamızı bırak

Amasya’da köylülerin kabusu oldu: Kardeş yakamızı bırak

O illere sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

O illere sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

320 bin kişiye 300 milyon TL ödenecek! Ayrıntılar belli oldu

320 bin kişiye 300 milyon TL ödenecek! Ayrıntılar belli oldu

İstanbul’da vatandaşı tedirgin eden görüntü! Rengi maviye döndü

İstanbul’da vatandaşı tedirgin eden görüntü! Rengi maviye döndü

Gündüz gizlenip gece ortaya çıkıyor: Yağmur yağdıran böcü olarak biliniyor gören telefona sarılıyor

Gündüz gizlenip gece ortaya çıkıyor: Yağmur yağdıran böcü olarak biliniyor gören telefona sarılıyor

Elektrikli tren gemi ve otomobilden sonra uçak da geliyor: Birkaç yıl içerisinde havalanacak

Elektrikli tren gemi ve otomobilden sonra uçak da geliyor: Birkaç yıl içerisinde havalanacak