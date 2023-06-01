İstanbul'da sabah saatlerinde ulaşımda yaşanılan aksaklık vatandaşlara zor anlar yaşattı.Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arıza yaşandı.Arıza nedeniyle seferler yapılamadı, vatandaşlar otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.Konu ile ilgili Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şöyle denildi:M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapılmaktadır.Sefer yapılamayan Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir.