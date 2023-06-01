İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da 3 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonlarında, 343 kilo 938 gram uyuşturucu madde, 34bin 200 adet hap, 43 kilo 700 gram kimyasal madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 22 Mayıs- 29 Mayıs tarihleri arasında Başakşehir, Çatalca ve Silivri'de 4 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 343 kilo 938 gram uyuşturucu madde, 34bin 200 adet hap, 43 kilo 700 gram kimyasal madde ele geçirildi.Operasyonda ele geçirilen hapların ise evcil hayvan maması şeklinde olduğu görüldü. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.