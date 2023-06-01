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Hocası açıkladı: Messi ayrılıyor

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını açıkladı.

Ekleme: 1.06.2023 - 16:34 Güncelleme: 1.06.2023 - 16:56 / Editör: Ozge Selin
Hocası açıkladı: Messi ayrılıyor
Christophe Galtier, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin 3 Haziran Cumartesi günü son kez PSG formasıyla sahaya çıkacağını söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Galtier, 'Futbol tarihinin en iyi oyuncusuna teknik direktörlük yapma ayrıcalığına sahip oldum. Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı Clermont'a karşı olacak' ifadelerini kullandı.

74 maçta 32 gol 34 asist
2021-2022 sezonu başında İspanyol ekibi Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Messi, Fransız temsilcisiyle iki sezonda toplam 74 maça çıktı. Arjantinli yıldız, bu müsabakalarda 32 gol, 34 asistlik performans sergiledi. Messi, PSG formasıyla iki kez Ligue 1, bir kez de Fransa Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda da mutlu sona ulaşmıştı.

Hocası açıkladı: Messi ayrılıyor
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