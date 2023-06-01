Hezimet sonrası CHP'de depremler dinmiyor: Kayseri İl Başkanı Adil Demir istifa etti

Özellikle 28 Mayıs'ta alınan hezimet sonrası çatlakların yaşandığı CHP'de istifa depremleri başladı. Partinin bugün yapılan toplantısında tüm Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin istifasını sunduğu CHP'de son olarak Kayseri İl Başkanı Adil Demir de görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Seçimi sonrası büyük bir hezimet yaşanan CHP'de istifa depremleri de sürüyor. Son olarak CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir görevinden istifa ettiğini açıkladı.CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri bugün yapılan toplantıda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu.MYK üyelerinin bugünkü toplantıda sözlü olarak istifalarını sundukları, Kılıçdaroğlu'nun da istifa taleplerine olumlu yaklaştığı ifade edildi.CHP'de MYK, Parti Meclisi (PM) üyeleri arasından Genel Başkan tarafından atanıyor.Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı gelecek günlerde açıklayacağı öğrenildi.PM, 3 Haziran Cumartesi saat 10.00'da toplanacak.İstifa eden 17 MYK üyesinin isimleri ise şöyle:Ahmet Akın, Ali Öztunç, Bülent Kuşoğlu, Bülent Tezcan, Devrim Barış Çelik, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Yüksel Taşkın.