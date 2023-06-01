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Beyaz Gazete
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ABD’li siyasi analistten çarpıcı Türkiye seçimleri yorumu: En büyük kaybedeni ABD ve CIA oldu

ABD'li siyaset yorumcusu S.L. Kanthan "Bu seçimin en büyük kaybedeni sadece muhalefet adayı Sayın Kılıçdaroğlu değil, ABD ve CIA oldu." ifadelerini kullandı.

ABD’li siyasi analistten çarpıcı Türkiye seçimleri yorumu: En büyük kaybedeni ABD ve CIA oldu
Ekleme: 1.06.2023 - 14:47 Güncelleme: 1.06.2023 - 15:04 / Editör: Ozge Selin
ABD’li siyasi analistten çarpıcı Türkiye seçimleri yorumu: En büyük kaybedeni ABD ve CIA oldu
Siyasi analist, yazar ve bağımsız gazeteci S.L. Kanthan, MOATS isimli bir televizyon programında Türkiye'nin seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Program sunucusunun 'CIA Türkiye'deki seçimleri kaybetti. Bu mantıklı bir özet mi?' sorusunu cevaplayan Kanthan, şu ifadeleri kullandı:

Kesinlikle. Bu seçimin en büyük kaybedeni muhalefet adayı Sayın Kılıçdaroğlu değil, ABD ve CIA oldu.

Sizin de belirttiğiniz gibi, ABD uzun süredir Erdoğan'ın adaylığına engel olmaya çalışıyordu. 2016'da CIA bir darbe teşebbüsünde bulundu.

Yani aslında olan ya da en azından şehir efsanesi olarak yayılan şey şu: Rusya Devlet Başkanı Putin, Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptı ve onu darbe konusunda uyardı.

Son 7 yıldır ABD, zaten Türkiye'ye her türlü yaptırım ve tehdit yoluyla zorbalık yapıyor ve Türkiye'nin dış politikası üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD’li siyasi analistten çarpıcı Türkiye seçimleri yorumu: En büyük kaybedeni ABD ve CIA oldu

KILIÇDAROĞLU'NU GÖKLERE ÇIKARDILAR

Ancak bu seçim sırasında gerçekten büyük bir hata yaptı ve yüzsüzce seçimi manipüle etmeye çalıştı. Batı medyasına bakarsanız, görürsünüz. Batı medyası Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu'nu göklere çıkardı.

EKONOMİK BİR SAVAŞ BAŞLATTI

CIA'in Ulusal Demokrasi Vakfı gibi paravan örgütleri vardı. Bu örgütler rakip aday ile buluştu ve onun için çok sayıda sosyal medya kampanyası başlattı. Ve daha önemlisi, ABD son iki yıldır Türkiye'ye karşı adeta bir ekonomik savaş başlattı. Aslında Wall Street, Türkiye'nin para birimi olan liraya saldırmaya başladı ve TL son iki yılda %50'den fazla değer kaybetti. Bu da enflasyonun çok artmasına ve Türk halkının büyük sıkıntılar çekmesine neden oldu.

HALK ERDOĞAN'IN YANINDA DURDU

Ama halk istikrar arayışında olduğu için Erdoğan'ın yanında durdu. Ve sanırım halk duruma ilişkin büyük resmi de gördü.

BIDEN NE DEMİŞTİ?

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın New York Times'a verdiği röportajda başkan olduktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı farklı bir yaklaşım izleyeceğini söylemişti.

Türkiye'de Erdoğan'a karşı muhalif liderleri destekleme konusunda açık olacaklarını söyleyen Biden, muhalefete yardımcı olarak onların 'Erdoğan'ı yenecek konuma gelmelerini sağlamak' istediğini belirtmişti.


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