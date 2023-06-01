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320 bin kişiye 300 milyon TL ödenecek! Ayrıntılar belli oldu

Salgın döneminde kesilen cezaların iadesine ilişkin rakamlar netleşti. Buna göre 321 bin kişinin ödediği 309 milyon TL'lik tutar iade edilecek.

Ekleme: 1.06.2023 - 11:10 Güncelleme: 1.06.2023 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
320 bin kişiye 300 milyon TL ödenecek! Ayrıntılar belli oldu
Salgın döneminde kesilen cezaların iadesinde ayrıntılar belli oldu.

Bu kapsamda 321 bin 380 kişiye pandemi döneminde kesilen cezalara ilişkin ödemeler iade edilcek. Toplam iade tutarı 309 milyon TL'yi bulacak.

DÖRT KİŞİDEN BİRİ CEZAYI ÖDEDİ

Pandemi sürecinde maske takmama, sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle 1 milyon 388 bin 865 kişiye para cezası kesildi. Toplam ceza 3 milyar liraydı. Her dört kişiden biri cezasını ödedi.

1 milyon 67 bin 485 kişinin ödemediği 2,7 milyar liralık ceza çıkan yasa çerçevesinde silinmişti.

AYM'DEN 'İADE' KARARI

Pandemide 11 Mart 2020-9 Kasım 2022 tarihleri arasında maske takmama ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle ceza kesilmişti.

Anayasa Mahkemesi, ödenmiş cezaların iade edilemeyeceğine ilişkin hükmü iptal etmişti.


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