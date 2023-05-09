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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batman programına Mehmet Şimşek eşlik edecek

Eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti'nin çarşamba günü Batman'da yapacağı mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sahneye çıkacak.

Ekleme: 9.05.2023 - 12:32 Güncelleme: 9.05.2023 - 12:33 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batman programına Mehmet Şimşek eşlik edecek
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için son düzlüğe girildi.

Seçimlere sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adayları da kabinelerini netleştirmeye başlıyor.

Son zamanlarda ise Eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in tekrar kabineye dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

Mehmet Şimşek ekonominin başına geçecek iddiası
AK Parti'nin önceki hükümetlerinde önemli rol oynayan Mehmet Şimşek'in tekrar ekonomi yönetiminin dümenine geçeceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Bu iddiaları güçlendiren diğer bir nokta ise Mehmet Şimşek'in eski seçim bölgesi Gaziantep'ten milletvekili adayı olmaması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin ardından ekonomi yönetimini Şimşek'e emanet etmek istemesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aktif rol alacak dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay katıldığı bir canlı yayında, Mehmet Şimşek'in ekonomide aktif rol alacağını söylemişti.

Erdoğan, "Mehmet Şimşek koordinasyonunda bir ekip çalışma yapıyor. Seçimden sonra ekonomi politikamızı daha çok güçlendirecek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu trafiğin ardından Mehmet Şimşek kanadında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Batman ziyaretine eşlik edecek
Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Batman ziyaretine eşlik edeceği öğrenildi.

'Cumhurbaşkanımızın yanındayım' mesajı verecek
Şimşek'in, düzenlenecek mitingde sahneye çıkarak 'Cumhurbaşkanımızın yanındayım' mesajı vermesi bekleniyor.
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