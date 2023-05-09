  • USD: 19,54 - 19,57
  • EURO: 21,35 - 21,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan: Hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bütün dünyada örnek olarak gösterilen Türk sağlık sistemi ile ilgili sosyal medya platformu Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık, acil müdahaleye ihtiyaç duyan binlerce vatandaşımızı hava ambulanslarımızla kurtardık" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık
Ekleme: 9.05.2023 - 17:12 Güncelleme: 9.05.2023 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: Hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından hava ambulans paylaşımında bulundu.

BÜTÜN DÜNYADA ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği döneminde Türk Sağlık sistemi dev bir atılıma imza atmıştı. Bütün dünya koronavirüs salgınında negatif bir görüntü oluştururken; Türkiye'nin verdiği mücadele takdirleri toplamıştı.

AK Parti hükümetinin özellikle hayata geçirdiği şehir hastaneleri projesi dünyanın gıpta ile baktığı bir proje haline geldi.

Başkan Erdoğan: Hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık

HAVA AMBULANSLAR HER YERDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı Türk sağlık sistemi ile artık dünyanın hiçbir yerinde Türk vatandaşları yalnız bırakılmadı.

Türkiye'nin hava ambulans filosu dünyada olduğu gibi ülke içinde de gidilmedik yer bırakmadı. Hava ambulans projesi ile en ücra köylerde bile yaşayan vatandaşlar sağlık hizmetinden mahrum kalmadı.

'KİMSEYİ SAHİPSİZ BIRAKMADIK'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk sağlık sisteminin geldiği son noktayı sosyal medya platformu Twitter'dan paylaştığı bir video ile gösterdi

İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;

Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık, acil müdahaleye ihtiyaç duyan binlerce vatandaşımızı hava ambulanslarımızla kurtardık. Sağlığın yüzyılı, Türkiye Yüzyılı!

Başkan Erdoğan: Hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama! Kremlin: Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine
İngiliz basını Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Kaybederse dünya sevinecek
CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan HDP itirafı: Önemli ilişkilerimiz var, merkez parti olacaklar
CHP'liler parayla miting alanlarını dolduruyorlar!
ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu'nun kazanması Washington için önemli
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma
The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal'in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde sektere tecavüz skandalı! ‘Artık dayanacak gücüm kalmadı’
Dünyada ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı
Bakan Akar'dan son dakika 'tahıl anlaşması' açıklamaları!
Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız
CHP'li Mansur Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine' ilişkin açıklama: Adli tahkikat başlatıldı
Akşener'in HDP ile pazarlığı gizleme telaşı: Tüm itiraflara rağmen 'Kılıçdaroğlu'ndan talepleri yok' dedi
TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .