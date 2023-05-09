Başkan Erdoğan: Hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bütün dünyada örnek olarak gösterilen Türk sağlık sistemi ile ilgili sosyal medya platformu Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık, acil müdahaleye ihtiyaç duyan binlerce vatandaşımızı hava ambulanslarımızla kurtardık" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından hava ambulans paylaşımında bulundu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği döneminde Türk Sağlık sistemi dev bir atılıma imza atmıştı. Bütün dünya koronavirüs salgınında negatif bir görüntü oluştururken; Türkiye'nin verdiği mücadele takdirleri toplamıştı.AK Parti hükümetinin özellikle hayata geçirdiği şehir hastaneleri projesi dünyanın gıpta ile baktığı bir proje haline geldi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı Türk sağlık sistemi ile artık dünyanın hiçbir yerinde Türk vatandaşları yalnız bırakılmadı.Türkiye'nin hava ambulans filosu dünyada olduğu gibi ülke içinde de gidilmedik yer bırakmadı. Hava ambulans projesi ile en ücra köylerde bile yaşayan vatandaşlar sağlık hizmetinden mahrum kalmadı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk sağlık sisteminin geldiği son noktayı sosyal medya platformu Twitter'dan paylaştığı bir video ile gösterdiİşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık, acil müdahaleye ihtiyaç duyan binlerce vatandaşımızı hava ambulanslarımızla kurtardık. Sağlığın yüzyılı, Türkiye Yüzyılı!