Başkan Erdoğan'dan Aydın mitinginde Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu ne yerlidir ne millidir...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:'Aydın, 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mısın? Bunlara gereken dersi vermeye hazır mısın? Durmak yok yola devam. Efeler, yiğitler diyarı Aydın, seni yürekten selamlıyorum Aydın.Sen ki tarihçilerin seyyahların güzelliğini öve öve bitiremediği Aydın'sın. Sen ki Menteşe Bey'in, Aydınoğlulları'nın yurt yaptığı Aydın'sın. Bugün bir kez daha seni yürekten selamlıyorum Aydın.Zaten siz kaleleri fethettikten sonra bu iş bitmiştir. Aydın'a 3 ay önce gelmiş, toplu açılış törenimizi yapmış, Nazilli'de gençlerimizle ve oradaki kadınlarımızla muhteşem bir açılış töreni yapmıştık. Şehrimize kazandırdığımız eserlerin bir kez daha sizlere hayırlı olmasını diliyorum.İstanbul'daki mitingde 1 milyon 700 bin kişi vardı. Tarihimizin en büyük buluşmasını gerçekleştirdik. Şimdi de Aydınlı kardeşlerimizin misafiriyiz. Aydın her zamanki gibi bugün yine güzel. Coşkun ırmaklar gibi akan bir Aydın görüyorum karşımda.Bu Aydın isterse bu sefer sandıkları bir başka patlatır. Buradan Muğla'ya ve Manisa'ya da selamlarımı gönderiyorum.14 Mayıs'tan zaferle çıkmamız gerekiyor. Sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerini de sandığa gömüyor muyuz? Sizin bu aşkınız bu işin bittiğni haber veriyor. Pazar günü evlatlarımızın da geleceği adına önemli bir karar vereceksiniz. Seçim terörle savaşanla bölücülerle yol alan arasında...Bu CHP LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi?... AK Parti'ye, MHP'ye LGBT girebilir mi? Cumhur İttifakı'na LGTB girebilir mi? Hayır. Çünkü biz ailenin kutsallığına inanıyoruz.Bay Bay Kemal torununu SGK'ya kaydediyor. Ya bunlar hırsız. Bunlardan bu ülkeye fayda olur mu? Seçimde oy kullanamamak dahil her türlü skandalın olduğu defolu bir şahsa yetki verir miyiz?Bunların şu halini görüp hala oy verebilir misiniz? Karşımızdaki tablo bu. Bu kadar net, açık ve keskin... Bay Bay Kemal Selo'yu çıkaracağını söylüyor. Bu ne millidir ne yerlidir...Aydın'ın sadece istiklal harbinde değil demokrasi tarihimizde de önemli yeri var. Burası şehit başbakanımız Adnan Menderes'in memleketidir. Merhum menderes ömrünü demokratikleşmeye adamış büyük bir devlet adamıydı. Minarelerimizde ezanı Muhammedi'ler onun döneminde yükseldi. Menderes'i idama götürenler kimlerdi? o günün CHP'si. Milletimizin göz bebeği olan imam hatip okulları onun döneminde açıldı. Cumhurla cumhuriyet arasındaki uçurumlar ilk kez onun döneminde kapandı. Menderes'in yeter söz milletindir diye yürüdüğü yolculuk 27 Mayıs darbesi ile son buldu. 27 Mayıs'ın senaristi CHP'nin milli şefidir. Pazar günü bu rövanşı alıyor muyuz? Mevcut CHP zihniyetinin tek parti faşizminden farkı yok.Tek parti faşizmi temsilcilerinin yalanlarının iftiralarının hedefi olduk. Vesayetle gözümüzü korkutmaya çalıştılar. Gezi olaylarında sokaklarımızı ateşe vererek bizi sindirmeye çalıştılar. 17-25 Aralık'ta milli iradeyi gasbettiler. 15 Temmuz'da canımıza kastettiler ailecek. Bay bay Kemali' de Bakırköy Belediye başkanının evine kaçırdılar.Milletimizle aramıza giremeyenler siyaset operasyonları ile hareket ettiler. Seçim bürolarımıza molotof bombaları atıldı.Kürt ve Alevi videolarının ne gaye ile yapıldığını iyi biliyoruz. Hepsi bizim kardeşimiz, Yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Türkiye'nin Suriyelileştirilmesine rıza göstermeyeceğiz. Huzur iklimine sahip çıkacağız. Sizi galeyana getirmek isteyenlere fırsat vermeyin. Tepkinizi sandıkta gösterin. Hesabınızı sandıkta sorun.Onca ahlaksızlığa rağmen hukuk ve adaletten hiç şaşırmadık. Biz hep Anadolu irfanına inandık. Milletimize inandık. Allah'a dayandık. Hiçbir güce boyun eğmedik. Sandığın onuruna, şerefine asla ve asla halel getirmedik. Ne söylediysek sandık aracılığıyla söyledik. Onlarla aramızdaki fark bu.Şu an itibarıyla 55 kişi alana geldi. CHP 27 bin, Akşener 5 bin 500, HDP 1700...Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda çok ciddi yatırımlar yaptık. Aydın'a 79 milyar TL kamu yatırımı yaptık.Sizi galeyana getirmeye çalışanlara fırsat vermeyin.Karadeniz gazını çıkarıp ilk ay ücretsiz dedik. Bu bay bay Kemal'ın sözlerine benzemez. TCG Anadolu uçak gemimizi silahlı kuvvetlerimize teslim ettik. Tarımsal hasılada Avrupa'da birinciyiz. Akıncı'mız, İHA SİHA'mız, Kızılelma'mız dünyanın hayranlık duyduğu silahlarımız. Togg ile elektrikli araç piyasasında yerimizi aldık. Milli muharip uçağımız KAAN ile farklı seviyeye geliyoruz. Muhalefetin yok dediği gazı Filyos'taki tesisimize getirdik. Tencereler milli gazımız ile kaynayacak. Gabar'daki 100 bin varil üretim kapasiteli petrolü de ekonomimize kazandırıyoruz. Aile ve gençlik bankasına bunu finans olarak tahsis edecek, ev hanımlarımızı da bununla emekli edeceğiz. Bay bay Kemal'in palavraları gibi değil, kaynak.