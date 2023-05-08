Birçok bölgeye uyarı yapıldı! İl il açıklandı, kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Antalya'nın iç ve yüksek kesimleri ile Çankırı, Kırıkkale, Van ve Bitlis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 21°CParçalı bulutluEDİRNE °C, 24°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 19°CParçalı bulutluSAKARYA °C, 21°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 18°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 24°CParçalı bulutluİZMİR °C, 25°CAz bulutluMUĞLA °C, 25°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 21°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı bulutluKONYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 20°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 21°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Van ve Bitlis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.IĞDIR °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 27°CParçalı ve çok bulutluDoğu Karadeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, İskenderun Körfezi ile öğle saatlerinde doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.