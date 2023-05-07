Meral Akşener'den Maltepe mitinginde ittifakın küçük ortaklarına ağır gönderme: Abidik gubidiklerle başbakan olmak istemiyorum

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. Yedili Masa seçim çalışmaları doğrultusunda bugün İstanbul Maltepe'de bir miting düzenledi.Kılıçdaroğlu'ndan önce HDP hariç diğer partilerin genel başkanları tek tek konuşma yaptı.mitingde söz alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifakın 'küçük' ortakları DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partisi'ne oldukça ağır göndermelerde bulundu.Kendisi için söylenen 'Başbakan ol' söylemine yanıt veren Akşener, "Başbakan Meral' diyorsunuz ya öyle abidik, gubidiklerle olmak istemiyorum. Oylarınızla başbakan olmak istiyorum." diye konuştu.Akşener açıklamasında şöyle konuştu:"14 Mayıs, elbette burası gösteriyor ki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildiği ve alkışlar içinde inşallah Çankaya Köşkü'ne beraberce bir götürdüğümüz bir akşam olacak. Sizin helal oylarınızla Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Ben de 'Başbakan Meral' diyorsunuz ya öyle abidik, gubidiklerle olmak istemiyorum. Oylarınızla başbakan olmak istiyorum."