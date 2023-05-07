Ihlara Vadisi'nde 2023 genç 3 bin metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağını açtı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, birim amirleri ve 2023 gencin katılımıyla 600 kilogram ağırlığında 3 bin metrekare alanı kaplayan devasa Türk Bayrağını birlikte açtı. ‘Bir hikaye yaz 2023' logolu tişörtleri giyen gençler 14 km uzunluğu yer yer 80-100 metre derinliğindeki Ihlara Vadisinde yapılacak yürüyüş için ellerinde Türk Bayraklarını açarak Bayrak Yürüyüşü için kortej oluşturdu. Yürüyüşe katılan binlerce genç vatandaşların sevgi gösterileri arasında Ihlara vadisinde 7 km yürüdü.Vadi içerisinde yürüyüşü tamamlayan gençler Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal tarafından okunan Arif Nihat Asya'nın kaleme aldığı eşsiz Bayrak şiirine eşlik etti.Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu düzenlenen yürüyüş ile ilgili yaptığı açıklamada; 'Aksaraylı gençlerimizin bu alanda dünyanın en büyük Türk bayrağını büyük bir gururla açtı. Önemli bir farkındalık ve eşsiz bir güzellik oluşturdular. Bu anlamlı etkinliğimizde gençlerimiz kendi değerlerini, tarihini, kültür ve medeniyetini bilerek gelecek kuşaklara bunu taşıyacaklar. Bugün burada çok güzel bir tablo oluştu. Gençler bizden daha ileride. Onun için biz gençlerle aynı hizada olmamız gerekiyor. Duyarlılıkları, öz güvenleri vatan sevgileri müthiş. Onlarla gurur duyuyoruz.' dedi.Etkinliğe katılan öğrenciler bu kadar büyük bir bayrağı ilk defa gördüklerini büyük gurur ve heyecan yaşadıklarını belirterek; “Bunun duygusunu yaşamak onur verici. Çok güzel bayrak ağır ama yükü ağır değil' diyerek duygularını dile getirdiler.