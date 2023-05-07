  • USD: 19,47 - 19,51
  • EURO: 21,47 - 21,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ihlara Vadisi'nde 2023 genç 3 bin metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağını açtı

Cumhuriyetin 100. Yılında 2023 genç Aksaray Valiliğinin düzenlediği Bayrak Yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi. ‘Şikâyet etme bir hikaye yaz’ sloganı ile 3 bin metrekarelik Türk bayrağını açan binlerce genç daha sonra dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan tarihi ve doğal güzellikleri bir arada barındıran Ihlara Vadisinde bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ekleme: 7.05.2023 - 00:29 Güncelleme: 7.05.2023 - 00:37 / Editör: Ozge Selin
Ihlara Vadisi'nde 2023 genç 3 bin metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağını açtı
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, birim amirleri ve 2023 gencin katılımıyla 600 kilogram ağırlığında 3 bin metrekare alanı kaplayan devasa Türk Bayrağını birlikte açtı. ‘Bir hikaye yaz 2023' logolu tişörtleri giyen gençler 14 km uzunluğu yer yer 80-100 metre derinliğindeki Ihlara Vadisinde yapılacak yürüyüş için ellerinde Türk Bayraklarını açarak Bayrak Yürüyüşü için kortej oluşturdu. Yürüyüşe katılan binlerce genç vatandaşların sevgi gösterileri arasında Ihlara vadisinde 7 km yürüdü.

Vadi içerisinde yürüyüşü tamamlayan gençler Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal tarafından okunan Arif Nihat Asya'nın kaleme aldığı eşsiz Bayrak şiirine eşlik etti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu düzenlenen yürüyüş ile ilgili yaptığı açıklamada; 'Aksaraylı gençlerimizin bu alanda dünyanın en büyük Türk bayrağını büyük bir gururla açtı. Önemli bir farkındalık ve eşsiz bir güzellik oluşturdular. Bu anlamlı etkinliğimizde gençlerimiz kendi değerlerini, tarihini, kültür ve medeniyetini bilerek gelecek kuşaklara bunu taşıyacaklar. Bugün burada çok güzel bir tablo oluştu. Gençler bizden daha ileride. Onun için biz gençlerle aynı hizada olmamız gerekiyor. Duyarlılıkları, öz güvenleri vatan sevgileri müthiş. Onlarla gurur duyuyoruz.' dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler bu kadar büyük bir bayrağı ilk defa gördüklerini büyük gurur ve heyecan yaşadıklarını belirterek; “Bunun duygusunu yaşamak onur verici. Çok güzel bayrak ağır ama yükü ağır değil' diyerek duygularını dile getirdiler.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Meral Akşener'den Maltepe mitinginde ittifakın küçük ortaklarına ağır gönderme: Abidik gubidiklerle başbakan olmak istemiyorum
Kemal Kılıçdaroğlu varolan projeyi vadetti! Bakan Karaismailoğlu'ndan cevap: ‘Günaydın, sen treni kaçırmışsın’
Milli enerjide yeni adım! TPAO duyurdu: Fatih, sondaja başladı
CHP miting alanını dolduramadı: CHP yandaşı şarkıcı Mustafa Sandal AK Parti'nin miting fotoğraflarıyla kendisini avuttu
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 3 terörist daha PKK'dan kaçarak teslim oldu
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Alanı dolduramadılar
CHP'li Ekrem İmamoğlu: Seçimi ilk turda bitirmek farzdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Başkan Erdoğan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 17/25 Aralık tepkisi: Madem yalan olduğunu biliyordun neden ortak oldun
Başkan Erdoğan'dan küçük esnafa prim günü müjdesi: 1 milyon kişi yararlanacak
Devlet Bahçeli'den The Economist'e sert tepki: Bize yön veremezler, sömürge haline getiremezler
Son dakika: Meral Akşener'in 'İmralı' iddialarını çürüten belgeler! Bakanlık, teknik inceleme belgelerini tek tek açıkladı
HDP'li vekilden tepki çeken sözler! Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşları 'ahmak' olarak nitelendirdi
PKK'lı teröristleri akladığı yetmedi şimdi de milleti kurşuna dizen FETÖ'cü askerleri aklamak istedi! Sosyal medyada tepki yağdı
İstanbul Yüzyılın Mitingine hazır! Milyonlarca vatandaş katılacak
CHP yandaşı Halk TV, Batı'nın tetikçi medyası ile aynı dili kullandı! Erdoğan ve Türkiye düşmanlığında birleştiler
Bedelsiz doğalgaz dönemi başladı! 40 milyar vatandaşın cebinde kalacak
Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen The Economist'e: Yüzümüzü Batı'ya döneceğiz
Batı'nın tetikçi medyası alçaklığa doymuyor: Alman Der Spiegel Erdoğan'ı ve İslam'ı hedef aldı
Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Bu görüntüler mitingden değil Erzurum şehir girişinden
Bilim dünyası Türk öğrenciyi konuşuyor: Kara deliklerle ilgili algıyı değiştirdi

Bilim dünyası Türk öğrenciyi konuşuyor: Kara deliklerle ilgili algıyı değiştirdi

Ihlara Vadisi'nde 2023 genç 3 bin metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağını açtı

Ihlara Vadisi'nde 2023 genç 3 bin metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağını açtı

Tüm yurtta etkili! Bugün hava nasıl olacak?

Tüm yurtta etkili! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'de sadece 4 tane var: Köyde terk edilmiş halde buldu binlerce euro harcadı

Türkiye'de sadece 4 tane var: Köyde terk edilmiş halde buldu binlerce euro harcadı

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Otomobil satışında yeni düzenleme! Bunu yapan yandı! İptal edilecek

Otomobil satışında yeni düzenleme! Bunu yapan yandı! İptal edilecek