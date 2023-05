Başkan Erdoğan'dan Mersin'den önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mersin'deki mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:Bu sabah yaşadıkları hortum felaketi sebebiyle Anamurlu kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaralananlara Allah'tan şifa diliyorum. Muz seraları hasar gören vatandaşlarımız müsterih olsun devletimiz her zaman onların yanındadır. Hasar tespitinin ardından kendilerine gerekli destek verilecektir.Ülkemizin tarihi bir seçimi öncesinde kalktık bizi bekleyen onca şehir arasından Mersin'i seçtik. Buraya Kayseri'den geldim. Orada katılım tam 135 bin kişiydi. Mersin'in resmi rakamları ise hamdolsun 80 bin. Demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz. Bu seçimde ülkeyi teröristlere bırakmayacağız. 'Bay Bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var.Mersin'e daha önce gelecektim. Akkuya'daki nükleer santralin yakıt çubuklarının teslim törenine katılacak, hem de burada sizlerle hasret giderecektim. O günlerde biraz rahatsızlığım oldu. Akkuyu programını canlı bağlantıyla gerçekleştirmek zorunda kaldım. Tabii Mersin'in ülkemizin sanayisinde ticaretinde ve tarımda ayrı bir yeri var. Her şeyden önemli insan zenginliğini barındırması sebebiyle kalbimizde ayrı yeri ver. Bizim dinimizde ayrım yok. Biz Mersin'i Sunni'siyle, Alevisi ile seviyoruz. Mersin tüm bu değerleriyle tarihten bugüne bugünden geleceğe köprü kuruyor köprü. Mersin'i görüp başı dönmeyen yoktur.Mersin'in önünde yeni bir fırsat var. Bu fırsat 14 Mayıs seçimleridir. Buradan öyle bir ses verin ki Mersin'in tercihinin Türkiye Yüzyılı olduğunu herkes duysun. Mersin 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz?Bu seçim birileri için Bay Bay Kemal'i Cumhurbaşkanı yapma, CHP'ye seçim kazandırma, yanındaki partileri mutlu etme seçimi değildir. Bu seçim ülkemizde uzun süredir farklı görünümlerle denenip de bizim kararlılığımızı aşamayan senaryoların bir kez daha devreye alınma teşebbüsüdür. Kandil Bay Bay Kemal'i niçin destekliyor? Kandil'den her gün yeni destek mesajı gelmesinin sebebi budur.Cumhur İttifakı'nda LGBT sokulamaz. Çünkü bizde aile kurumu kutsaldır. CHP ve masadakilerin bunlara sesi çıkmıyor.Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir iki bakanlık, üç beş vekillik uğruna ülke geleceğini emperyalistlerin sinsi emellerine peşkeş çekenleri bu millet unutmaz. Bu cümbüş ittifakına ülke teslim edilemez.Gabar'da ülkemizin en büyük petrol rezervini keşfettik. Oraları terörden temizledik, petrolü çıkardık. Yaklaşık 80 milyar dolarlık bu kaynağı milletimizin emrine verdik. Konya'da ülkenin en büyük güneş enerji santralini kurduk.Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizi anlatsak değil saatler günler yetmez. Mersin'e son 21 yılda 98 milyar lira yatırım yaptık.Yem üretimini artırarak hayvancılığımızı destekleyecek ve et fiyatlarını düşürecek adımlar atıyoruz."Türkiye'nin cebinden yurt dışına giden 100 milyar dolarlık enerji parası artık milletimizin emrinde olacak."Karadeniz'de bulduğumuz gazın bir kısmını gübre üretiminde kullanarak bu konuda çiftçimizi rahatlatacağız."Eser ve hizmet konusunda hiç kimse elimize su dökemez. Bu konuda rakip tanımıyoruz. 21 yılda zaten bunu ortaya koyduk.AYRINTILAR GELİYOR...