Mustafa Varank: O zamanlar terörü temizleseydiniz de bu petrolü siz bulsaydınız

Seçime sayılı günler kaldı...Bir yandan afetin yaraları sarılmaya çalışırken bir yandan da seçim çalışmaları sürüyor.Farklı şehirlerden aday olan milletvekili adayları, yurdun her noktasında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.AK Parti'nin Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı da olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim çalışmalarına Yıldırım ilçesinde devam etti.Cuma namazını Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile Yavuz Selim Aziziye Camisi'nde kılan Varank, çıkışta toplanan halka hitap etti.Türkiye'ye 'Türkiye Yüzyılı'nı, daha güçlü bir Türkiye'yi vaadettiklerinin altını çizen Varank, "Togg'la, TCG Anadolu'yla, İMECE uydusuyla, Osmangazi Köprüsü'yle, daha nice hizmetlerle, daha güçlü bir Türkiye'yi öneriyoruz. Onlar ne öneriyor değerli kardeşlerim? Kaos öneriyor.Yaşı müsait olanlar, o koalisyon dönemlerini, bu ülkede kirli pazarlıkların yapıldığı zamanları gayet iyi hatırlar; sana 2 bakanlık vereyim. 3 tane milletvekilini transfer edeyim.Hükümeti kurayım, yoluma bakayım. Bu pazarlıkları yaşı müsait olanlar, iyi hatırlar. Ama bu koalisyonlardan bu memlekete hayır geldi mi?" dedi.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştiren Varank, şu ifadeleri kullandı:Bu ülkede bakanlık yaptı. Diyor ki; bu ülkedeki en müreffeh, en rahat zamanlar koalisyon dönemleriydi. Bizim aklımızla alay ediyor. Hatırlayın; onun bakan olduğu dönemleri.Bu ülkede, terörün kol gezdiği dönemleri. Ülkenin yarısında saat 4'ten, 5'ten sonra sokağa çıkamadığımız dönemleri hatırlıyorsunuz değil mi? Terör, bu ülkede kol geziyordu. Hanımefendi kendi sırça köşkünde bakanlık yaptığını zannediyordu ama şimdi öyle mi?Gabar Dağı'ndaki yeni petrol rezervi keşfini hatırlatan Varank şu şekilde konuştu:Günlük 80 bin varil üretimimiz varken; Gabar'da bulduğumuz petrol 100 bin varil. Buna da inanmıyorlar ama onlara da o petrolü göstereceğiz. O zamanlar terörü temizleseydiniz de bu petrolü siz bulsaydınız.Ama ne öyle bir kabiliyetleri var; ne öyle bir dertleri oldu. Bunlar, Türkiye'ye koalisyon öneriyor, kaos öneriyor. Diyorlar ki; 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bunlar ortak karar alacak.Ondan sonra cumhurbaşkanı karar verecek. Böyle bir sistemle Allah aşkına apartman yönetilir mi? Ama bunlar, apartman yönetilmeyecek sistemi Türkiye'ye teklif ediyorlar.Millet İttifakı'nın pazarlığa tutuştuğunu söyleyen Bakan Varank, şöyle devam etti:Bunlar pazarlığı o kadar ileri götürdüler ki; şu iktidar koltuğuna oturmak için o kadar yanıp tutuşuyorlar ki; şu anda pazarlığı çok ileri boyutlara taşıdılar. Artık terör örgütleriyle pazarlık yapıyorlar.PKK'nın sözde liderleri her gün açıklama yapmıyor mu? Ne diyorlar? 'Teröristleri 14 Mayıs'tan sonra hapisten çıkaracağız' diyorlar. Kime güvenip diyorlar bunu? Kılıçdaroğlu'na güvenip, diyorlar. Ne diyor bu sözde liderler?'Eğer 14 Mayıs'ta Erdoğan seçilirse Kandil'de biteriz' diyorlar değil mi? Sadece PKK mı? FETÖ'nün temsilcileri her gün sosyal medyadan açıklama yapmıyor mu? Ne diyorlar? '14 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye döneceğiz'. KHK'lıları, bu FETÖ'nün artıklarını, tekrar askere, polise, adliyeye sokacağız diyorlar.Buna müsaade eder misiniz? Bu aziz millet terörün önünü açar mı? Değerli kardeşlerim bir olursak, beraber olursak, hep şu ay yıldızlı al bayrağımıza hizmet etmenin sevdasında olursak, evelallah bu ülkenin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz.14 Mayıs seçimleri için destek isteyen Varank, sözlerine şöyle devam etti:Bu terör örgütleri kimi destekliyorsa; onların karşısında durmamız lazım. Bunu yapmaya var mıyız? Türk, Kürt, Çerkez, Abaza, Zaza, Laz bir ve beraberiz. Bizim etnik kimliklerle hiçbir zaman problemimiz olmadı.Her bir vatandaşımızı, bu ülkenin değeri olarak görüyoruz. Bu ülkenin bir rengi olarak görüyoruz. Ama ne zaman ki; terör örgütleri devreye giriyor, işte bu ülkede maalesef acı çekiyoruz.Tekrar o terör örgütlerinin bu ülkede yeşermesine müsaade etmeyelim. Allah'ın izniyle bu ülkeyi 'Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak liderle yol yürüyelim.