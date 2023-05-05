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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 azalışla 4.481,40 puandan başladı.

Ekleme: 5.05.2023 - 10:15 Güncelleme: 5.05.2023 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Borsa güne düşüşle başladı
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,95 puan ve yüzde 0,07 değer kaybederek 4.481,40 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,59 ile iletişim oldu.

Dün 4.440-4.580 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 değer kaybederek günü 4.484,35 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin risklerle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildiğini söyledi.

Geride kaldığı düşünülen bankacılık krizi ABD'de yeniden etkili olurken, konuya ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.450 ve 4.400 seviyelerinin destek, 4.500 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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