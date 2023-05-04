Siber polisten 40 ilde dev dolandırıcılık operasyon: 180 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 40 ilde dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından ‘Bahar Temizliği’ adı verilen operasyonda 180 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte ulaşım kartı bakiye yükleme sitesi kurarak, 450 vatandaşın kredi kartından 3 milyar lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay'ın koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 450 vatandaşın İzmirim kart isimli ulaşım kartlarına bakiye yüklemek amacıyla internet arama motorlarında yaptıkları aramalarda karşılarına çıkan sahte internet sitelerine giriş yaptıkları belirlendi.
'Bahar Temizliği' adı verilen operasyon kapsamında yürütülen soruşturmada şüphelilerin www.izmirdoldur.net, www.kentwkart.net, www.izmirbledyieesi.net, www.eshottlzmir.net, www.izmirlimguvennode-yklee.net, www.esahasatasonlines.net, www.izmrrkrt.net, www.izmirbelediyesiken.net, www.kenfvtikratt.net, www.izmirgodhas.net/acs/sms.php, www.izmirbeldekartm.net, www.i2mirim.net gibi sahte internet siteleri oluşturdukları belirlendi
Şüphelilerin arama motorlarında üst sıralarda yer alabilmek için reklam verdikleri ve oltalama amaçlı sahte sitelere kredi kartı bilgilerini yazarak para ödemesi yapan vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.
3 MİLYAR LİRALIK VURGUN
Şüphelilerin ülke genelendi vatandaşları bu yöntemle toplam 3 milyar lira gibi bir tutarda dolandırdıkları anlaşıldı. Çete üyelerinin şirket hesaplarına giren paraların yine farklı şirket hesaplarına ve kripto paraya aktarıldığı veya döviz alımı yapılarak paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
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