Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 22,3

Bu yılın ikinci enflasyon raporunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıkladı.Kavcıoğlu 'Enflasyon tahminlerimizde değişikliğe gitmeyerek, 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminimizi de yüzde 8,8'de sabit tuttuk.' dedi.Birinci enflasyon raporu değişmediBirinci enflasyon raporunda enflasyonun 2023 yılı sonunda yüzde 22,3 olarak gerçekleşeceği, 2024 yıl sonunda yüzde 8,8 ve 2025 yıl sonunda ise yüzde 5 seviyesine gerileyerek azalış eğilimini sürdüreceği tahmin edilmişti.Kavıcıoğlu, raporun sunumunda Türkiye'nin ekonomisi küresel ekonomilerin yaşadığı olumsuzlukları da hatırlatarak değerlendirdi.Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'nin kişi başına düşen milli gelirdeki başarısını aktararak, büyümedeki ivmesinin yukarı yönlü olduğunu ifade etti.Sanayi üretimdeki gelişmenin son dönemde arttığını dile getirerek, depremin ekonomiye olan etkilerinin de telafi edilmesi için çalışmaların yürütüleceğini aktardıSanayi üretim endeksinde artış yaşandığını belirten Kavcıoğlu, gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının üç katı gelişme kat edildiğini belirtti.Kavcıoğlu, nisanda enflasyon yüzde 43,7'ye düştüğünü; enflasyondaki düşüşte kur istikrarının belirleyici rol oynadığını belirterek 'Enflasyonda hedeflerdeki sapma et ve süt ürünleri ile talebinin artması, konuttaki arz-talep dengesizlikleri etkili oldu.' açıklamasında bulundu.Yeni şirketlerin patent başvuruları yüzde 10 artmıştır.Deprem sonrasında toparlanma deprem bölgesinde ve yurt genelinde hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Güçlü bir toparlanma eğilimi sürmektedir.Afet bölgesinden yapılan ihracat nisan ayında bir önceki yılın aynı seviyelerine yaklaşmıştır.İstihdam 3,3 milyon arttı. İş gücüne olan katılıma karşın işsizlik 3,1 puan düştü. Toplam istihdam 4 milyon kişi arttı. Türkiye son yılda istihdamını en çok artıran ülke oldu.2022 yılında hizmet sektörünün büyümesini destekleyen turizm güçlü seyrini 2023'te de sürdürdü. Geliri şimdiye kadar en yüksek seyiveye çıktı. Toplam ziyaretçi sayısı 53 milyona ulaştı.İhracat 2023 yılında düşük talebe rağmen dayanıklılığını kanıtlamaya devam etmektedir.2023'yılında enerji fiyatlarındaki gerilemenin olumlu etkileri ithalatımıza yansımıştır.2023'ün geri kalanı cari dengenin korunacağı bir yıl olacaktır. 2023'a kadar 289 milyon dolar katkı sağlanacağı tahmin ediyoruz.Toplam kredi büyümesi artış kaydetmiştir.Liralaşma Stratejisi ile bankacılık alanında önemli liralaşma sağladık. Bankalardaki liralaşma yüzde 35,5 seviyesinden yüzde 59,5 seviyesine ulaştı.Enerji fiyatları daha uygun şekilde yansıtılacağını tahminlerimize dahil ettik. Kuraklıklar giderildi. Kırmızı et kaynaklı gıda enflasyonu yüksek geldi.Küresel büyüme tahminlerimizi artırdık.