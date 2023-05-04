Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli mitinginde de HDP bayrağı sallandı

Türkiye'nin dört bir yanında miting hareketliliği yaşanıyor.14 Mayıs seçimleri öncesi çalışmalarını hızlandıran partiler ve siyasi isimler, vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından İyi Parti'nin baskılarıyla cumhurbaşkanı yardımcısı olarak belirlenen Ekrem İmamoğlu, HDP'nin desteğini almayı sürdürüyor.Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri desteği her platformda açıklayan Kandil ve HDP, CHP'nin mitinglerine de katılmayı eksik etmiyor.Geçtiğimiz günlerde Van'da düzenlenen mitingde, Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atılmış ve HDP bayrakları sallanmıştı.HDP'liler, Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli'de düzenlediği mitinge de katıldı.Bayrakları ile alana gelen HDP'liler, CHP'lilerle birlikte yan yana bayraklarını salladı.Vatandaşlara hitap eden Ekrem İmamoğlu ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Millet İttifakı bütün unsurlarıyla bu görevi üstlenmeye hazır. Millet İttifakı kimlikli nitelikli bir kadroya sahip. 6 siyasi parti kadrolarıyla hazır. Bu seçim gerçekten parti seçimi değil.