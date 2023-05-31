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YSK, kesin seçim sonuçlarını en geç yarın açıklanacak

Milletvekili seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçlarına çevrildi. İtiraz sürecinin tamamlanmasının ardından toplanacak YSK, kesin sonuçları en geç 1 Haziran'a kadar açıklayacak.

Ekleme: 31.05.2023 - 17:28 Güncelleme: 31.05.2023 - 17:28 / Editör: Ozge Selin
YSK, kesin seçim sonuçlarını en geç yarın açıklanacak
28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için sandık başına giden seçmen tercihini yaptı.

Kesin sonuçlar için ise gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda olacak

Yüksek Seçim Kurulu tarafından, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının kesin sonuçları, en geç 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek.

İtiraz süresi sona erdi
Seçim takvimine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 29 Mayıs’ta sona erdi.

30 Mayıs'ta, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci tamamlandı.

Bugün ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK’ya yapılan itiraz süresi sona erecek.

En geç yarın açıklanacak
Yüksek Seçim Kurulu, 1 Haziran'a kadar il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayacak.

Kesin seçim sonuçları da aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanacak.
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