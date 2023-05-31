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Düzce'de minibüs, otoyolda arıza şeridindeki araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda arıza şeridinde duran hafif ticari araca, minibüs çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Muhammet Atalay ile yanında bulunan kişi hayatını kaybetti, minibüsteki Suudi Arabistan uyruklu 2 kişi de yaralandı.

Ekleme: 31.05.2023 - 16:03 Güncelleme: 31.05.2023 - 16:04 / Editör: Ozge Selin
Düzce'de minibüs, otoyolda arıza şeridindeki araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralıDüzce'de Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkiinde İstanbul yönünden Ankara istikametine giden Suudi Arabistan uyruklu Ahmet Omar idaresindeki 34 BJN 562 plakalı minibüs, emniyet şeridinde duran Muhammet Atalay yönetimindeki 34 ZL 3136 plakalı hafif ticari araca hızla çarptı.

Kazada ticari araç hurdaya dönerken olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2 kişi hayatını kaybetti

Ticari aracın içerisinde sıkışan sürücü Muhammet Atalay ile yanında bulunan Ahmet Özdemir yaşamını yitirirken minibüste bulunan sürücü Ahmet Omar ile Varhad Muhammet yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındılar.

Morga götürüldü

Kazada yaşamını yitiren Atalay ile Özdemir'in cansız bedenleri araçtan çıkarılarak hastanenin morguna gönderildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de minibüs, otoyolda arıza şeridindeki araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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