Düzce'de minibüs, otoyolda arıza şeridindeki araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda arıza şeridinde duran hafif ticari araca, minibüs çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Muhammet Atalay ile yanında bulunan kişi hayatını kaybetti, minibüsteki Suudi Arabistan uyruklu 2 kişi de yaralandı.
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkiinde İstanbul yönünden Ankara istikametine giden Suudi Arabistan uyruklu Ahmet Omar idaresindeki 34 BJN 562 plakalı minibüs, emniyet şeridinde duran Muhammet Atalay yönetimindeki 34 ZL 3136 plakalı hafif ticari araca hızla çarptı.
Kazada ticari araç hurdaya dönerken olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
2 kişi hayatını kaybetti
Ticari aracın içerisinde sıkışan sürücü Muhammet Atalay ile yanında bulunan Ahmet Özdemir yaşamını yitirirken minibüste bulunan sürücü Ahmet Omar ile Varhad Muhammet yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındılar.
Morga götürüldü
Kazada yaşamını yitiren Atalay ile Özdemir'in cansız bedenleri araçtan çıkarılarak hastanenin morguna gönderildi.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazada ticari araç hurdaya dönerken olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
2 kişi hayatını kaybetti
Ticari aracın içerisinde sıkışan sürücü Muhammet Atalay ile yanında bulunan Ahmet Özdemir yaşamını yitirirken minibüste bulunan sürücü Ahmet Omar ile Varhad Muhammet yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındılar.
Morga götürüldü
Kazada yaşamını yitiren Atalay ile Özdemir'in cansız bedenleri araçtan çıkarılarak hastanenin morguna gönderildi.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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