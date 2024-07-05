Suudi Arabistan Savunma Bakanı’ndan KIZILELMA ve KAAN ilgisi

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki savunma sanayii iş birliği, son dönemde artarak devam ediyor. Son olarak BAYKAR, Suudi Arabistan'a 3 milyar doların üzerinde bir tutarda Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı ihracatı gerçekleştirerek Türkiye'nin bu alandaki ihracat rekorunu tazelemişti.Suudi Bakan ve heyet, Türkiye ziyaretleri kapsamında BAYKAR ve TUSAŞ'ı ziyaret etti. TUSAŞ'ta KAAN savaş uçağı hakkında bilgi alan heyet, BAYKAR'da ise KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ve KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi başta olmak üzere çeşitli ürünleri inceledi.Heyete; Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve diğer yetkililer eşlik etti.Görüşmeler kapsamında, Suudi Arabistan'ın ihtiyacı olan savunma sanayii teçhizatlarının tedariki ile olası teknoloji transferi alanlarının ele alınması bekleniyor. Suudi Arabistan, son dönemde savunma sanayiinin tedarik kısmına ilaveten geliştirme tarafına da önemli derecede yatırım yapıyor. Krallık, ‘Saudi Vision 2030' kapsamında 2023 yılına kadar savunma sanayii alanında önemli bir yetkinliğe ulaşmayı hedefliyor.BAYKAR gibi ana yüklenici şirketlerin açtığı ihracat kapıları, Roketsan ve ASELSAN için de kritik öneme sahip. Suudi Arabistan'a yönelik 3 milyar dolardan fazla bedele sahip AKINCI TİHA ihracatı sayesinde Roketsan ile ASELSAN da pakete dahil ve hariç çeşitli ürünleri ihraç edecek.