Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Yüksek Seçim Kurulu'nun 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarını açıklamasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin töreni tarihi de netleşti.Buna göre, cuma günü saat 14'te Genel Kurul MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak. Milletvekilleri il ve isim sırası ile kürsüye gelerek yemin edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi açıklamadan önce son toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Mevcut bakanlarla yapılan toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da başladı.