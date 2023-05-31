CHP listelerinden vekil seçilen Gelecek Partililer istifa dilekçelerini verdi: Her parti özeleştiri yapmalıdır

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini seçti. Aday olabilmek maksadıyla ittifak ortaklarına koltuk dağıtan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'taki ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir bozgun aldı. Ortaklar, yaşananlar sonrasında birlikte kamera karşısına geçmezken, CHP listelerinden vekil seçilen Gelecek Partililer, CHP'den istifa etme kararı aldı.CHP listelerinden Gelecek Partisi adına Muğla milletvekili olan Selçuk Özdağ, milletvekilliği kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Özdağ, partilerine mensup kendisi dahil 10 vekilin istifa dilekçelerini CHP'ye verdiğini duyurdu. 'Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz' diyen Özdağ, 'Neden kazanamadık, niçin kazanamadık? Özeleştiri mutlaka yapılır, her parti yapmalıdır.' diye konuştu.Özdağ, şu ifadeleri kullandı:“Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM'ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz. Burada beraberce Millet İttifakı birlikte yürümeye, birlikte millet iradesini veya milletin problemlerini meclise yansıtmaya, kamuoyuna yansıtmaya devam edeceğiz. Çünkü 10 ay sonra belediye başkanları seçimi var. Oraya hazırlanmamız gerekiyor. Özeleştiri mutlaka yapılır, her parti yapmalıdır. Eleştirilere de açığız. Neden kazanamadık, niçin kazanamadık? Eşit bir seçim değildi, adil bir seçim değildi. Buna rağmen kazanabilir miydik? Evet kazanabilirdik.”CHP sıralarından DEVA 15, Gelecek ve SP de 10'ar, Demokrat Parti 3, TDP ise 1 vekil çıkardı. DEVA Partisi'nin CHP'den 5 vekil desteği daha istediği ve 20 vekil sayısı ile tek başlarına da grup kurabilme planları yaptığı iddia edilmişti.