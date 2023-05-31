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Bursa'da acı olay: Salça fabrikasında kopan vincin zincirinin çarptığı bakım şefi, öldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, bir salça fabrikasında vincin zincirinin kopması sonucu meydana gelen olayda 2 çocuk babası olduğu öğrenilen adam, yaşamını yitirdi.

Ekleme: 31.05.2023 - 23:35 Güncelleme: 31.05.2023 - 23:52 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da acı olay: Salça fabrikasında kopan vincin zincirinin çarptığı bakım şefi, öldüBursa'da bir salça fabrikasında vincin zincirinin kopması sonucu meydana gelen olayda 2 çocuk babası 48 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, bir salça fabrikasında vincin zincirinin kopması sonucu meydana gelen olayda 2 çocuk babası bakım şefi Bülent Polat (48), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Tepecik Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir salça fabrikasında meydana geldi. Fabrikada bakım şefi olarak çalışan Bülent Polat, vinç zincirinin koparak çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayı gören iş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Polat, Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Bülent Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Bülent Polat'ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.
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