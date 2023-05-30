Kaftancıoğlu'dan Gezi vandalizmli 'ayaklanma' paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde kolluk kuvvetlerine yönelik hakaret içeren bir paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu kez de Gezi kalkışmasından övgüyle söz etti. Sokakların savaş alanına çevrildiği olaylara ilişkin bir paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "Gezi umuttu. O mücadele büyüyerek devam edecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya değin" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından Gezi kalkışmasına ilişkin bir paylaşım yaptı.Sokakların savaş alanına çevrildiği Türkiye'nin dört bir yanına yayılan olaylardan övgüyle söz eden Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:Kötülüğe karşı, farklılıklarımızla zenginleşerek bir arada olmanın onurlu mücadelesiydi.Ve o mücadele büyüyerek devam edecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya değin…'Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından Türk polisine ve Türk jandarmasına hakaret içeren bir paylaşım yapmış ardından bu paylaşımı gelen tepkiler üzerine silmişti. Kaftancıoğlu paylaşımında 'kolluk kuvvetlerinin oy kullanması' konusu üzerinden kahraman askerimize ve polisimize, “Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin” demişti.