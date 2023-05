Kadri Gürsel seçimin faturasını Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'e kesti: Kılıçdaroğlu kazanamaz propagandası yaptılar

Türkiye Yüzyılı'nın kritik virajı olan 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla kazandı.Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ve %5 oranında fark atarken CHP'de değişim yüksek sesle dillendirilir oldu.Girdiği 12. seçimi de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun isitfa etmesi beklenirken 'Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız' ifadelerini kullanarak koltuktan kalkmayacağının sinyalini verdi.Ancak daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. İmamoğlu, 'Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim.' ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı. İmamoğlu daha sonra yaptığı bir açıklamada yine 'Değişim' vurgusu yaparak 'Daha hızlı koşarım' dedi.Kılıçdaroğlu'nun akıbeti tartışmaya açılırken CHP'nin yayın organı Halk TV'de seçim mağlubiyetinin faturası 2 isme kesildi.Kadri Gürsel seçimin kaybedilmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve Ekrem İmamoğlu'nun rolü olduğuna dikkat çekerek Kılıçdaroğlu'nu aklamaya çalıştı.Akşener'in kazanamaz aday söylemine gönderme yapan Kadri Gürsel, 'Kılıçdaroğlu kazanamayacak aday olsa %48 oy alamazdı.' dedi.Gürsel şunları söyledi;'Kılıçdaroğlu'na kazandırmaktı aslında Millet İttifakı'nın yapması gereken şey. Ama Millet İttifakı'nda bir odak… İYİ Parti en başından itibaren kazanacak aday söylemiyle kendi içindeki sorunu Millet İttifakı'na ve muhalif seçmen tabanına projekte etti. Yani kendi içinde %25-30 kadarının Kılıçaroğlu'na oy vermeyeceğini tespit ediyorlardı.Bunun İYİ Parti'yi zayıflatacağını düşünerek 'Kılıçdaroğlu kazanamaz' propagandası yaptılar. Kendi seçmenlerini ikna etmek yerine bunu yeğlediler.Bir de İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmayı alenen söylemese de çok istekli olduğu bilniyordu. Bu sepeten dolayı aday olmak için bir kampanya yürüttü. CHP dışındaki İmamoğlu kampanyasına destek veren aktörler alenen kazanacak aday söylemine destek verip bu güven açığını büyüttüler.Bunu bir teslim edelim Kılıçdaroğlu kazanamayacak aday olsa %48 oy alamazdı. Kazanacak aday söylemi yanlış bir söylemdi. Bunu burada Akşener'in çok büyük bir hatası var. İkinci büyük hata ise Akşener ne ortak aday sürecini iyi yönetebildi ne de kendi partisi içindeki durumunu yönetebildi ne de 3-6 Mart krizini yönetebildi. Bir defa hata ararken İYİ Parti ve Akşener'in hatasını teslim etmek lazım.'Gürsel 'Eğer Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçseydi Genel Başkanlıktan da istifa etmesi gerekirdi bu da kendini inkar etmek olurdu' dedi.