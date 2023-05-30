İmamoğlu'nun pazartesi manipülasyonu boş çıktı... Vatandaş parasını çekti, İmamoğlu'na tepki gösterdi

İmamoğlu, 24 Mayıs'ta Avcılar mitinginde, 'Bakın sevgili dostlar burada esnaflar, iş insanları, tüccarlar var. Bakın bu insanlar büyük bir ekonomik kriz yaşıyor. Bakın orada döviz bürosu var. Bugün bankadaki dövizle bankadaki döviz arasında ciddi farklar var. Bankalar merkez bankası artık döviz bürolarından Tahtakale'den döviz satın alır hale geldi. Çok kritik günlerimiz var. Üç gün Bakın eğer Pazartesi günü bankalardan milletin parasını çekemediği ekonomik krizin daha derinden hissedildiği bir süreç istemiyorsak çok çalışmak zorundayız' dedi. Ancak seçimin ertesi günü, vatandaşlar bankalar ve ATM'lerde istedikleri gibi paralarını çekip işlemlerini sürdürdü. Vatandaşlar, oy için manipülasyona başvuran İmamoğlu'na tepki gösterdi.Necat Akbaş: 'Pazartesi günü bankalar para vermeyecek söylentilerini duydum. Fakat ATM'den istediğim kadar paramı çektim. Hatta daha fazlasını vermek için reklamlarla da karşılaştım. Bankaların para vermemesi için hiçbir sebep yok.'Veysi Maskan: 'Bankalarda hesaplarım var. Seçim öncesinde de çekip yatırabiliyordum. Seçimden sonra da paramı hiçbir sorunla karşılaşmadan çektim, hiçbir olumsuz uyarı da gelmedi. Bankalar para veriyor hatta istediğimden fazlasını vermeye çalışıyorlar.'Fahrettin Çakmak: 'Bu tip söylemler her seçimde söylenir. Seçmen üzerinde korku ve panik yaratmak içindir. Fakat seçim sonrası hiç de söyledikleri gibi olmadı. Ekonomi daha güven verdi ve tüm bankalardan ve ATM'lerden rahatlıkla paramızı çekip harcadık. Olumsuz durum yaşanmadı. Söylenenlerin ne kadar boş ve çaresizlik söylemleri olduğunu gördük.'