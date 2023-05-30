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CNN'de çarpıcı Erdoğan yorumu: Türkiye kilit rol oynayacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha zaferle taçlandırdığı seçim sonuçları dünyanın da gündeminden düşmüyor. Her geçen gün yeni bir analiz yayınlamlanırken CNN International'da İngiliz gazeteci Richard Quest, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın yeniden göreve gelmesi ile birlikte küresel meselelere nasıl etki edeceği sorusuna yanıt veren Quest, 'Türkiye her konuda kilit rol oynayacak' dedi

CNN'de çarpıcı Erdoğan yorumu: Türkiye kilit rol oynayacak!
Ekleme: 30.05.2023 - 10:26 Güncelleme: 30.05.2023 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
CNN'de çarpıcı Erdoğan yorumu: Türkiye kilit rol oynayacak!
Türkiye ikinci turda kararını verdi ve bir kez daha 'Erdoğan' dedi. Tüm dünyanın merakla takip ettiği seçim sonuçları açıklanmasının ardından analizler de peş peşe geldi. Erdoğan'ı 'Yenilmez' olarak niteleyen gazetelerin yanında kara kara ne yapacaklarını gündeme getirenler de çıktı. Son olarak ABD merkezli CNN International'da İngiliz gazeteci Richard Quest dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dış politikaya değinen Quest, "Şu anda hangi küresel krizi ele alırsanız alın, Türkiye çok önemli bir yol oynayacak." ifadelerini kullandı.

"Üçüncü dönemini kazanıp yüreklenmiş bir Erdoğan, arabulucu, barıştırıcı, gücü ve iktidarı belirleyen kişi haline geldi." İfadelerini kullanan Quest bu duruma örnek olarak da İsveç'i gösterdi.

CNN'de çarpıcı Erdoğan yorumu: Türkiye kilit rol oynayacak!

Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verildiği ancak İsveç'in kapı dışında bekletildiğini hatırlatan Quest, Erdoğan'ın şimdi daha güçlü olduğunu söyledi.

"Bunu yaz mevsimi yaklaşırken sayıları zirveye ulaşan Akdeniz'deki göçmen krizine de uyarlayabilirsiniz. Suriye'ye, İran'a, Irak'a ve Erdoğan'ın tekrar seçilmesiyle birlikte sahip olduğu güçlü rolünü sergileyeceği diğer tüm sıcak bölgelere de uyarlayabilirsiniz." dedi.

CNN'de çarpıcı Erdoğan yorumu: Türkiye kilit rol oynayacak!
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