Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: Yeni Müfredat Taslağı açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Yeni Müfredat açıklaması geldi. Bakan Tekin, "Tecrübe, Öneri ve Desteğiniz Bizler için Önemli! Yeni müfredat çalışmamızı kamuoyunun ve eğitime gönül veren herkesin görüşlerine sunduk." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yeni Müfredat Taslağı çalışmasını kamuoyuna açıkladı. Bakanlık, 'Tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' yeni müfredat taslağı; gorusoneri.meb.gov.tr adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu.' ifadelerine yer verdi.'HERKESİN GÖRÜŞLERİNE SUNDUK'Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, 'Tecrübe, Öneri ve Desteğiniz Bizler için Önemli! Yeni müfredat çalışmamızı kamuoyunun ve eğitime gönül veren herkesin görüşlerine sunduk.' dedi.