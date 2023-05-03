Bakan Bilgin'den 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarına zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden bu yıl faydalanabilecek 2 milyon 200 bin kişiden 1 milyon 800 bininin başvuru yaptığını, yaklaşık bir milyon kişinin işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. AK Parti Ankara milletvekili adayı Bilgin, televizyon programının canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan emeklilerin durumuyla ilgili soru üzerine Bilgin, 'Aslında biz, bu çalışmayı tamamlamıştık. Dosya dosya Meclis'e intikal ettirdiğimiz konular vardı fakat depremden sonra bunların bazıları yarım kaldı. Son hazırlıklarımızdan biri de 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri. Bunlara kademeli bir zam planlamıştık. Bunları inşallah temmuz ayında uygulamaya sokacağız.' yanıtını verdi. Bilgin, düzenlemeyi kapsamlı bir şekilde hazırladıklarını belirterek, 'Prim gün sayısı çok az olan yaklaşık 450 bin insan var. Onlara sosyal devlet anlayışıyla 'Sizin de bir geliriniz olsun' diye maaş bağlanmış. Biz en düşük emekli aylığını 7 bin 500 lira yapınca onların da maaşı 7 bin 500 lira oldu ama 6 bin-7 bin maaşı olanlar da var. Kademeli olarak farklılaşmış yansıtma oranlarıyla onları dikkate alan bir değerlendirmeyi temmuz ayında yapacağız.' diye konuştu.EYT düzenlemesindeki son duruma ilişkin soruyu Bilgin, 'Yaklaşık 4 milyon 700 bin kişiyi kapsıyor ama bu yıl EYT kapsamında emeklilik yıl süresini, sigorta prim gün sayısını dolduranların sayısı 2 milyon 200 bin kişiydi. Bunların yaklaşık 1 milyon 800 bini müracaat etti. Gerisi müracaat etmedi. Bir milyona yakın kişinin de işlemleri gerçekleştirildi.' şeklinde yanıtladı. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) normal zamanda yılda ortalama 350-400 bin kişinin emeklilik işlemlerini gerçekleştirdiği bilgisini veren Bilgin, EYT düzenlemesi kapsamında kısa sürede yaklaşık 1 milyon kişinin işlemlerinin yapıldığına ve bu nedenle yoğunluk oluştuğuna dikkati çekti. Bilgin, EYT kapsamında başvuru yapanların yüzde 7'sinin gerekli şartları taşımadığından emekli olamadığını söyledi.