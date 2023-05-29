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Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu'na 'değişim' göndermesi! Dikkat çeken çıkış...

Seçim hezimeti sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Dün gün boyu ortalarda görünmeyen İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini ağzına bile almadı, değişim mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, hezimete rağmen, 'Mücadeleye devam' demişti.

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu'na 'değişim' göndermesi! Dikkat çeken çıkış...
Ekleme: 29.05.2023 - 10:39 Güncelleme: 29.05.2023 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu'na 'değişim' göndermesi! Dikkat çeken çıkış...
İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs seçimleri gecesi hiç ortalarda görünmedi. Seçim hezimeti sonrası sabah saatlerinde bir açıklama yapan İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını bir kez bile ağzına almadı. İmamoğlu'nun 'değişim' göndermesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, farklı yenilgiye rağmen göreve devam edeceğinin sinyallerini vermişti.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN SEÇİM YENİLGİSİ SONRASI İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında dünkü mağlubiyeti değerlendirdi. İmamoğlu, seçim hezimetini şöyle yorumladı:

28 Mayıs seçimleri sonuçlandı. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bir siyasetç olarak bu sonuçların milletimize ve güzel ülkemize hayırlar getirmesini elbette temenni ediyorum. Türkiye'nin şimdi, hızlıca normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı vardır. Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan milyonların olduğunu farkındayım. Sevgili çocuklar, sakın ama sakın üzülmeyin. Kıymetli gençler, sakın ama sakın umutsuzluğa asla kapılmayın. Hanımefendiler asla tedirgin olmayın. Beyefendiler, başınız dik yürümeye devam edin. Biz az zamanda çok ve büyük işler başarabilen bir ulusuz. Yine başarırız. Benzer bir hayal kırıklığı bundan 5 yıl önce de yaşanmıştı. Ama sadece 9 ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve hep birlikte sonuç aldık.

"DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİMDİR"

İmamoğlu'nun açıklamasında 'değişim' ifadesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'na gönderme olduğu açıkça görülen ifadeler şöyle:

Birlikte başardık. Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi. Tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bugün 29 Mayıs. Bugün İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü. Asırlar boyu ne ordular, ne komutanlar İstanbul kapısından eli boş döndü. Ama gün geldi yöntem ve araçlar değiştiren Mehmet fethetti. Fatih oldu. Sadece bu kadim şehri değil, bu şehirde yaşayanların gönlünü de fethetti. Böylece fethi kalıcı kıldı. Biz de gönülleri fethetmek için yola çıktık. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz. Büyük Atatürk diyor ki "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır." İstanbul'da benim gibi milyonlarca Türkiye'de on milyonlarca umutlu hem de çok umutlu demokrasi neferleri var.

KEMAL KILIÇDAROĞLU, "MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı ve 13.Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir seçimi daha kaybetti. Herkes Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevini bırakıp bırakmayacağına kilitlenirken, Kılıçdaroğlu ilk mesajını verdi.

CHP Lideri, "Demokrasi mücadelemizin gerçek kahramanları kadın ve gençlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu seçimde halkın otoriter yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen net olarak ortaya çıkmıştır. CHP ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında bizlerin duracağını bilmenizi isterim. Bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum, yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız. Hepinize saygılar sunuyorum." demişti.
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