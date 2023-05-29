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Borsa İstanbul'da Erdoğan rüzgarı! 'İstikrar fiyatlaması' başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 28 Mayıs sonrası ilk güne sert yükselişle başladı. Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerini Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52'yi aşan oyla kazandı. Meclis ve komisyonlarda da büyük çoğunluğun Cumhur İttifakı elinde olması, piyasalar üzerindeki seçim belirsizliğini dağıttı. İstikrar fiyatlaması ile Borsa İstanbul'da reel sektör öncülüğünde sert yükseliş yaşandı.

Borsa İstanbul'da Erdoğan rüzgarı! 'İstikrar fiyatlaması' başladı
Ekleme: 29.05.2023 - 13:05 Güncelleme: 29.05.2023 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul'da Erdoğan rüzgarı! 'İstikrar fiyatlaması' başladı
Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bu durum piyasalara olumlu yansıdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,52 artışla 4.696,17 puandan başlarken alımlar güçlendi. Endeks yüzde 4'ü aşan primle 4779,57 puana yükseldi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi Borsa İstanbul'a olumlu yansıdı. Özellikle reel sektör hisselerinde yükselişler dikkat çekti. Saat 12:00 itibariyle endeks yüzde 4'ün üzerinde yükseliş kaydederek 4779 puanı test etti.

AÇILIŞTA HİSSE SENETLERİ NE TEPKİ VERDİ?

Bankacılık endeksi yüzde 1,38 ve holding endeksi yüzde 1,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5 ile madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,45 değer kazanarak günü 4.580,67 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin prensip anlaşmasına varıldığına ilişkin açıklamayla risk iştahının arttığını belirterek, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin yanı sıra yoğun veri gündemi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin fiyatlamaların yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından sağlanan anlaşma kapsamında borç limitinin 2 yıllığına artırılması öngörülüyor.

Öte yandan, dün yurt içindeki seçimlerin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise seçim sonuçlarının açıklanması sonrası yaptığı açıklamada, güven ve istikrarın çok önemli iki kavram olduğunu vurgulayarak, "Bununla yola devam edeceğiz ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 ve 4.980 seviyelerinin direnç, 4.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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