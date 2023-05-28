Mansur Yavaş’tan ilk yorum: Ankara için çalışacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine bir seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşı karşıya geldi, yine kaybetti.Resmi olmayan sonuçlara göre 11'inci mağlubiyetini alan Kılıçdaroğlu'nun istifa edeceği düşünülürken, kameralar karşısına geçen CHP Genel Başkanı, “Yola devam” mesajı verdi.İlk turda “Biz öndeyiz” kendi seçmenini bile yanıltan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ilk yorum geldi.Yavaş, “Biz asli görevimiz olan Ankara halkı için çalışmaktan ve çabalamaktan vazgeçmeyeceğiz.” dedi.