Emine Erdoğan'dan seçim zaferi mesajı: Teşekkürler Türkiye

Kesin olmayan sonuçlara göre zafer kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'da toplanan vatandaşlara hitap etti. Emine Erdoğan o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de vatandaşlar sandık başına giderek iradesini ortaya koydu.Yüzde 52'nin üzerinde oy alan Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da seçim zaferini kutlamak için toplanan vatandaşlara hitap etti.Emine Erdoğan o anları sosyal medya hesabından paylaştığı resim ile pekiştirdi.Erdoğan paylaşımında, "Teşekkürler İstanbul! Teşekkürler Türkiye!" ifadelerini kullandı.