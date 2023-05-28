  • USD: 19,95 - 19,99
  • EURO: 21,43 - 21,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
%52,14

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%52,14

26.813.507 Oy
%47,86

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%47,86

24.614.448 Oy

CHP Genel Merkezi'nde yas var! Konuşma için getirilen TIR da geri götürüldü! İmamoğlu ve Yavaş hiç ortada yok...

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçlarının netleşmesi ile CHP Genel Merkezi'nde derin bir sessizlik hakim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde konuşma yapması için getirilen TIR geri götürüldü. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ise hezimet sonrası hiç ortalarda görülmedi.

CHP Genel Merkezi'nde yas var! Konuşma için getirilen TIR da geri götürüldü! İmamoğlu ve Yavaş hiç ortada yok...
Ekleme: 28.05.2023 - 21:24 Güncelleme: 28.05.2023 - 21:45 / Editör: Ozge Selin
CHP Genel Merkezi'nde yas var! Konuşma için getirilen TIR da geri götürüldü! İmamoğlu ve Yavaş hiç ortada yok...
CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarının netleşmesi ile adeta bir yas havası hakim. Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir fark atarak kazandı. Erdoğan'ın zaferi sonrası CHP Genel Merkezi'ndeki heyecan bir anda yok oldu. Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına o kadar inanılmıştı ki, Genel Merkez'e TIR bile getirilmişti. Hezimet sonrası Genel Merkez'de yas tutulurken, konuşma için getirilen o TIR da ortadan kayboldu.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE YAS VAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak tamamladı. Erdoğan'ın zaferi sonrası CHP Genel Merkezi'ndeki heyecanlı hava yerini kasvetli bir ortama bıraktı.

KONUŞMA İÇİN GETİRİLEN TIR DA GERİ GİTTİ

Erdoğan, Kısıklı'da zaferini kutlayarak vatandaşlara seslenirken, CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanan CHP heyeti, konuşma yapılması için bir TIR kiraladı. Genel Merkez'e getirilen TIR, hezimet sonrası geri gönderildi.

CHP Genel Merkezi'nde yas var! Konuşma için getirilen TIR da geri götürüldü! İmamoğlu ve Yavaş hiç ortada yok...

ANKA VERİLERİ İLE ALGI YAPTILAR AMA HEZİMETİ KABUL ETTİLER

CHP'nin finansını sağladığı ANKA Haber Ajansı, seçim sonuçları üzerinden bir algı girişiminde bulundu. Uzun süre Kılıçdaroğlu'nu önde gösteren ajans, sonuçların ezici bir noktaya gelmesi ile Erdoğan'ı öne geçirmek zorunda kaldı. CHP Genel Merkezi'nde konuşan Faik Öztrak da, sonuçları inkar etmeye çalıştı. Ancak sonuçların kesinleşmesi ile o da sessizliğe büründü. CHP medyası da hezimeti kabul etti.

CHP Genel Merkezi'nde yas var! Konuşma için getirilen TIR da geri götürüldü! İmamoğlu ve Yavaş hiç ortada yok...

EKREM İMAMOĞLU İLE MANSUR YAVAŞ ORTADAN KAYBOLDU

CHP Genel Merkezi'nde ilk turda seçim sonuçlarını manipüle eden açıklamalar yapan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bugün ortalarda hiç görünmedi. İki belediye başkanının hezimet sonrası yapacağı ilk açıklama da merak konusu...
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Destici'den seçim sonrası manidar paylaşım: İyi yolculuklar
YSK Başkanı Ahmet Yener: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir
Ali Babacan'dan seçim sonuçlarına ilk yorum
İYİ Partili İbrahim Özkan 'Benden bu kadar' diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu
Macron'dan türkçe tebrik mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz
CHP karıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı...
Mansur Yavaş’tan ilk yorum: Ankara için çalışacağız
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yenilgi sonrası ilk açıklama: İstifa yok 'devam' dedi
CHP Genel Merkezi'nde yas var! Konuşma için getirilen TIR da geri götürüldü! İmamoğlu ve Yavaş hiç ortada yok...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs seçimi zaferi dünyada yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin tüm unsurlarını nakavt etti
Devlet Bahçeli konuşuyor...
CHP yandaşı koronun ana aktörleri 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı: Manipülasyonları tutmadı!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12. seçim hezimeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan zaferini kutluyor...
Bir Kılıçdaroğlu klasiği: Girdiği onuncu seçimi de kaybetti
Türk halkı Başkan Erdoğan’ dedi! Türkiye’ye tebrik mesajları yağıyor!
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları neredeyse kesinleşti! Sandıkların yüzde 100'üne yakını açıldı! İşte oy oranları
CHP'lileri kızdıran tweet: İYİ Partili isimden Erdoğan'a tebrik
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarına sessiz kaldı
Türkiye ikinci tura gidiyor! İşte madde madde seçim detayları... Bunları bilmeden sandığa gitmeyin!

Türkiye ikinci tura gidiyor! İşte madde madde seçim detayları... Bunları bilmeden sandığa gitmeyin!

28 Mayıs 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

28 Mayıs 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Sarıyer'de oy kullanmaya giderken kuzusuna kazak giydirdi

Sarıyer'de oy kullanmaya giderken kuzusuna kazak giydirdi

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor