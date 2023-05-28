CHP Genel Merkezi'nde yas var! Konuşma için getirilen TIR da geri götürüldü! İmamoğlu ve Yavaş hiç ortada yok...

CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarının netleşmesi ile adeta bir yas havası hakim. Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir fark atarak kazandı. Erdoğan'ın zaferi sonrası CHP Genel Merkezi'ndeki heyecan bir anda yok oldu. Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına o kadar inanılmıştı ki, Genel Merkez'e TIR bile getirilmişti. Hezimet sonrası Genel Merkez'de yas tutulurken, konuşma için getirilen o TIR da ortadan kayboldu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak tamamladı. Erdoğan'ın zaferi sonrası CHP Genel Merkezi'ndeki heyecanlı hava yerini kasvetli bir ortama bıraktı.Erdoğan, Kısıklı'da zaferini kutlayarak vatandaşlara seslenirken, CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanan CHP heyeti, konuşma yapılması için bir TIR kiraladı. Genel Merkez'e getirilen TIR, hezimet sonrası geri gönderildi.CHP'nin finansını sağladığı ANKA Haber Ajansı, seçim sonuçları üzerinden bir algı girişiminde bulundu. Uzun süre Kılıçdaroğlu'nu önde gösteren ajans, sonuçların ezici bir noktaya gelmesi ile Erdoğan'ı öne geçirmek zorunda kaldı. CHP Genel Merkezi'nde konuşan Faik Öztrak da, sonuçları inkar etmeye çalıştı. Ancak sonuçların kesinleşmesi ile o da sessizliğe büründü. CHP medyası da hezimeti kabul etti.CHP Genel Merkezi'nde ilk turda seçim sonuçlarını manipüle eden açıklamalar yapan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bugün ortalarda hiç görünmedi. İki belediye başkanının hezimet sonrası yapacağı ilk açıklama da merak konusu...