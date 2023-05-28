Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir millet, iki devlet şiarıyla, her zaman yan yana, omuz omuza olduğumuz kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, müstakillik uğruna şehit düşen kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum" sözlerini kullandı.Paylaşımda, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarına da yer verildi.