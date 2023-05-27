O illerde kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hava durumu tahminleri açıklandı. Hafta sonu yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Ayrıca ükemizin bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hafta sonu yaşanacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz' in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Şırnak ve Hakkari çevreleri hariç) ile Ordu çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Bazı bölgelerimiz için kuvvetli yağış uyarısı bulunuyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERDE HAVA NASIL?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 15°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 16°C, 23°C Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 15°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler ile bu akşam saatlerinde İzmir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 16°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 18°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 16°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Batı ve orta akdeniz' in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii'nde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 24°C Parçalı bulutlu
HATAY 16°C, 31°C Parçalı bulutlu
K.MARAŞ 16°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 11°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI 10°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ilk saatlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 12°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ilk saatlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 12°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ilk saatlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Kastamonu'un kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ilk saatlerde Bolu, Kastamonu ve Çankırı çevreleri yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 11°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 15°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 9°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ilk saatlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 13°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz' in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 11°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Hakkari ve Şırnak hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 14°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 13°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 31°C Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 15°C, 30°C Parçalı bulutlu
SİİRT 14°C, 29°C Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 19°C, 32°C Parçalı bulutlu
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