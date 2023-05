O illerde kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz' in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Şırnak ve Hakkari çevreleri hariç) ile Ordu çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Bazı bölgelerimiz için kuvvetli yağış uyarısı bulunuyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 15°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 16°C, 23°C Parçalı bulutluKIRKLARELİ 14°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA 15°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, iç kesimler ile bu akşam saatlerinde İzmir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 11°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 16°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 18°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 16°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Batı ve orta akdeniz' in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii'nde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 18°C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 17°C, 24°C Parçalı bulutluHATAY 16°C, 31°C Parçalı bulutluK.MARAŞ 16°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 11°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ÇANKIRI 10°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ilk saatlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 12°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ilk saatlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.KONYA 12°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ilk saatlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Kastamonu'un kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ilk saatlerde Bolu, Kastamonu ve Çankırı çevreleri yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 11°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE 15°C, 24°C Parçalı ve çok bulutluKASTAMONU 9°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ilk saatlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 13°C, 19°C Parçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz' in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 13°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 15°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 11°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 14°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Hakkari ve Şırnak hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 6°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 14°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 6°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 13°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 13°C, 31°C Parçalı bulutluGAZİANTEP 15°C, 30°C Parçalı bulutluSİİRT 14°C, 29°C Parçalı bulutluŞANLIURFA 19°C, 32°C Parçalı bulutlu