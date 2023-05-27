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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Eyüp Sultan Cami'nde sevgi seli

Yoğun seçim çalışmalarını sonlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazı için Eyüp Sultan Cami'ne gitti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan için, "İşte ordu, işte komutan" sloganları atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Eyüp Sultan Cami'nde sevgi seli
Ekleme: 27.05.2023 - 22:40 Güncelleme: 27.05.2023 - 22:55 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Eyüp Sultan Cami'nde sevgi seli
Pazar günü milyonlarca vatandaş bir kez daha sandığa giderek Türkiye'nin kaderini belirleyecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayınlanan seçim takvimine göre propaganda serbestliği 27 Mayıs Cumartesi saat 18.00'de sona erdi.

Erdoğan'a Eyüp Sultan Cami'nde sevgi seli

Seçim çalışmalarını sonlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazını Eyüp Sultan Cami'nde kıldı.

Erdoğan, halktan yoğun ilgi ve sevgi gördü.

Vatandaşlar, 'Recep Tayyip Erdoğan' ve 'İşte ordu, işte komutan' gibi sloganlarlar attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçim çalışmalarını noktaladıktan sonra da akşam namazı için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne gitmiş, dualar ve tekbirlerle kaşılanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Eyüp Sultan Cami'nde sevgi seli
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